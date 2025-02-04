Tuyển Nhân viên Marketing Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, thiết lập và điều phối bộ phận Marketing và Truyền thông hiệu quả;
 Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể
của hoạt động kinh doanh của Công ty: truyền thông, thương hiệu, digital marketing….
 Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh, Phòng quản lý dự án để xây dựng và triển khai các
kế hoạch MKT, truyền thông hỗ trợ hoạt động bán hàng, các sự kiện quảng bá thúc đẩy
sản phẩm….
 Nghiên cứu thị trường, sản phẩm; phân tích các thông tin thị trường, khách hàng tiềm
năng, đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch xây dựng và triển khai các chiến chiến lược và
mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.
 Thiết lập ngân sách MKT, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động MKT và chịu trách nhiệm
trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.
 Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác báo chí, truyền thông, quảng cáo bên
trong và bên ngoài doanh nghiệp.
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
Có hiểu biết và mối quan hệ tốt trong ngành truyền thông là 1 tiêu chí quan trọng
Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường, kinh nghiệm khai thác thị trường kinh doanh chuỗi sản phẩm giáo dục là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn.
Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt
Nhanh nhẹn, tư duy logic, chiến lược tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kinh nghiệm 2 năm làm quản lý tại các vị trí tương đương.

Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.
 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
 Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.
 Các chế độ khác theo luật lao động cùng các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, Tết, phép năm, tham quan du lịch hằng năm….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A15, Tầng 1, Toà nhà Home City, Số 177 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

