Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
- Hà Nội: Mac Plaza số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm tư vấn - hỗ trợ marketing cho khách hàng,giúp khách hàng hiểu và áp dụng triển khai được marketing trong hoạt động kinh doanh:
Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, hành vi người dùng, phân tích thông tin và định hướng phương án marketing cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng về chính sách nền tảng marketing online
Theo dõi hiệu quả các chiến dịch, tư vấn và hỗ trợ tối ưu quảng cáo
Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho khách hàng hiểu và thực thi marketing trực tiếp hoặc qua các hội nhóm online
Học tập, ứng dụng AI vào công việc và hướng dẫn khách hàng ứng dụng AI
Báo cáo công việc
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam độ tuổi 9x,2k
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm chuyên sâu về marketing; am hiểu chính sách các nền tảng (fb, tiktok, gg…)
Có kinh nghiệm chạy ADS đa nền tảng
Khả năng nghiên cứu tốt
Ưu tiên đã có kỹ năng sử dụng AI
Không ngại tiếp xúc và giao tiếp trực tiếp với khách hàng
khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ nói tốt
Ưu tiên ứng viên có khả năng tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng
Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXHM BHYT, BHTN, nghỉ phép, lễ tết ...
Được hướng dẫn và đào tạo bổ sung chuyên môn nghiệp vụ marketing
Được làm việc trong môi trường năng động và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới cũng như khuyến khích phát triển
Tiếp xúc và làm việc với các chủ doanh nghiệp, đa dạng mô hình marketing; đặc biệt về affiliate và ứng dụng AI trong marketing
Các hoạt động truyền thông, teambuilding thường xuyên: truyền thông 2 lần/tháng, sinh nhật hàng tháng, training camp định kỳ 3 tháng, du lịch 2,3 lần/ năm .... cùng với rất nhiều giải thưởng hàng tháng, hoạt động thể dục thể thao, review sách ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
