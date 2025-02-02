Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mac Plaza số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Chịu trách nhiệm tư vấn - hỗ trợ marketing cho khách hàng,giúp khách hàng hiểu và áp dụng triển khai được marketing trong hoạt động kinh doanh:

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, hành vi người dùng, phân tích thông tin và định hướng phương án marketing cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng về chính sách nền tảng marketing online

Theo dõi hiệu quả các chiến dịch, tư vấn và hỗ trợ tối ưu quảng cáo

Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho khách hàng hiểu và thực thi marketing trực tiếp hoặc qua các hội nhóm online

Học tập, ứng dụng AI vào công việc và hướng dẫn khách hàng ứng dụng AI

Báo cáo công việc

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành marketing

Nam độ tuổi 9x,2k

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm chuyên sâu về marketing; am hiểu chính sách các nền tảng (fb, tiktok, gg…)

Có kinh nghiệm chạy ADS đa nền tảng

Khả năng nghiên cứu tốt

Ưu tiên đã có kỹ năng sử dụng AI

Không ngại tiếp xúc và giao tiếp trực tiếp với khách hàng

khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ nói tốt

Ưu tiên ứng viên có khả năng tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng

Lương cứng từ 8 – 12 triệu VNĐ/tháng + thưởng dự án + phụ cấp, thu nhập 15 -25 triệu

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXHM BHYT, BHTN, nghỉ phép, lễ tết ...

Được hướng dẫn và đào tạo bổ sung chuyên môn nghiệp vụ marketing

Được làm việc trong môi trường năng động và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới cũng như khuyến khích phát triển

Tiếp xúc và làm việc với các chủ doanh nghiệp, đa dạng mô hình marketing; đặc biệt về affiliate và ứng dụng AI trong marketing

Các hoạt động truyền thông, teambuilding thường xuyên: truyền thông 2 lần/tháng, sinh nhật hàng tháng, training camp định kỳ 3 tháng, du lịch 2,3 lần/ năm .... cùng với rất nhiều giải thưởng hàng tháng, hoạt động thể dục thể thao, review sách ....

