Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 Tòa Intracom 33 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chạy quảng cáo trên các nền tảng MXH Facebook, Tiktok
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Nghiên cứu các đối tượng khách hàng và các nhu cầu của từng đối tượng để đưa ra kế hoạch marketing và những chiến dịch hoạt động hiệu quả;
Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng;

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ
Độ tuổi: sinh năm 2003 - 1997.
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm chạy chuyển đổi landing page 6 tháng.
Ưu tiên kinh nghiệm chạy Tik Tok ads là 1 lợi thế.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 10.000.000 – 30.000.000 vnđ/tháng
Trong đó: Lương cứng 9 - 12 triệu + Hoa hồng doanh số + thưởng.
Thử việc 1 tháng hưởng 85 % lương cơ bản.
Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.
Xét tăng lương 6 tháng/lần (Có thể tăng lương đột xuất khi có kết quả tốt)
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

