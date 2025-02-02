Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 25, B2 Roman Plaza, Tố Hữu, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Đề xuất ý tưởng, lên kế hoạch cho các hoạt động marketing về sản phẩm, thương hiệu, kênh bán hàng định kì theo ngày/tuần/tháng hoặc chiến dịch dựa trên chiến lượng kinh doanh của thương hiệu.

Thiết lập, triển khai và giám sát hoạt động quảng cáo của thương hiệu.

Cập nhật, nghiên cứu, nắm bắt được xu hướng thị trường, hành vi khách hàng và đối thủ cạnh tranh của ngành hàng mỹ phẩm, làm đẹp trong nước.

Sáng tạo và sản xuất nội dung đa kênh, đa định dạng phục vụ cho hoạt động Marketing của thương hiệu.

Tổng hợp và báo cáo thông tin, kết quả hoạt động theo tuần/tháng hoặc chiến dịch.

Phối hợp với nhân viên vận hành sàn liên hệ, Booking KOL/KOCs cho các chiến dịch truyền thông

Tổ chức các hoạt động marketing hỗ trợ bán hàng (Workshop, event launching, event tại hệ thống đại lý, các sự kiện tài trợ, ...)

Trao đổi tiếp nhận và xử lí thông tin, vấn đề từ đội ngũ sale trong các vấn đề liên quan

Report số liệu/ kết quả sau mỗi campain/tháng/tuần.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn chuyên môn:

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing

Tiếng Anh, vi tính văn phòng cơ bản

Các kỹ năng cơ bản về thiết kế hình ảnh photoshop, word, excel,...

3. Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Tuổi từ 23 trở lên

4. Phẩm chất cá nhân:

Trung thực nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9,000,000 - 13,000,000 + phụ cấp ăn trưa + %hh + Thưởng

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 và sáng thứ 7

Chế độ phúc lợi: BHXH, chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật, Thưởng, party,...

Được làm việc trong môi trường tử tế năng động, có tầm nhìn, định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin