Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 25, B2 Roman Plaza, Tố Hữu, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Đề xuất ý tưởng, lên kế hoạch cho các hoạt động marketing về sản phẩm, thương hiệu, kênh bán hàng định kì theo ngày/tuần/tháng hoặc chiến dịch dựa trên chiến lượng kinh doanh của thương hiệu.
Thiết lập, triển khai và giám sát hoạt động quảng cáo của thương hiệu.
Cập nhật, nghiên cứu, nắm bắt được xu hướng thị trường, hành vi khách hàng và đối thủ cạnh tranh của ngành hàng mỹ phẩm, làm đẹp trong nước.
Sáng tạo và sản xuất nội dung đa kênh, đa định dạng phục vụ cho hoạt động Marketing của thương hiệu.
Tổng hợp và báo cáo thông tin, kết quả hoạt động theo tuần/tháng hoặc chiến dịch.
Phối hợp với nhân viên vận hành sàn liên hệ, Booking KOL/KOCs cho các chiến dịch truyền thông
Tổ chức các hoạt động marketing hỗ trợ bán hàng (Workshop, event launching, event tại hệ thống đại lý, các sự kiện tài trợ, ...)
Trao đổi tiếp nhận và xử lí thông tin, vấn đề từ đội ngũ sale trong các vấn đề liên quan
Report số liệu/ kết quả sau mỗi campain/tháng/tuần.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn chuyên môn:
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing
Tiếng Anh, vi tính văn phòng cơ bản
Các kỹ năng cơ bản về thiết kế hình ảnh photoshop, word, excel,...
3. Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Tuổi từ 23 trở lên
4. Phẩm chất cá nhân:
Trung thực nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9,000,000 - 13,000,000 + phụ cấp ăn trưa + %hh + Thưởng
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 và sáng thứ 7
Chế độ phúc lợi: BHXH, chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật, Thưởng, party,...
Được làm việc trong môi trường tử tế năng động, có tầm nhìn, định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: BT 07 Roman Plaza , Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

