Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nam Cường Building, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Triển khai chạy quảng cáo trên các nền tảng online theo chiến lược của công ty (fb, google,ytb...)

- Liên tục tìm tòi, đổi mới nội dung, cách thức quảng cáo để đem lại data cho phòng kinh doanh

- Thu data từ khách, tối ưu hiệu quả quảng cáo.

- Hoàn thành các báo cáo ngày và tháng theo yêu cầu.

- Học hỏi sáng tạo liên tục để nâng cao chất lượng công việc và kinh nghiệm bản thân.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm >6 tháng

-Biết thiết kế landing page là một lợi thế.

-Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận trong công việc.

-Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học.

-Ham học hỏi, biết lắng nghe và không ngừng thay đổi.

-Có tinh thần cầu tiến và phát triển bản thân.

-Yêu cầu có laptop.

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng + Hoa hồng.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn bài bản và đầy đủ.

- Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững.

- Được xét tăng lương theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo..

- Đi du lịch hàng năm/Teambuilding...

- Các chế độ BHXH, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin