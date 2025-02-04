Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Nam Cường Building, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Triển khai chạy quảng cáo trên các nền tảng online theo chiến lược của công ty (fb, google,ytb...)
- Liên tục tìm tòi, đổi mới nội dung, cách thức quảng cáo để đem lại data cho phòng kinh doanh
- Thu data từ khách, tối ưu hiệu quả quảng cáo.
- Hoàn thành các báo cáo ngày và tháng theo yêu cầu.
- Học hỏi sáng tạo liên tục để nâng cao chất lượng công việc và kinh nghiệm bản thân.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm >6 tháng
-Biết thiết kế landing page là một lợi thế.
-Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận trong công việc.
-Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học.
-Ham học hỏi, biết lắng nghe và không ngừng thay đổi.
-Có tinh thần cầu tiến và phát triển bản thân.
-Yêu cầu có laptop.
-Biết thiết kế landing page là một lợi thế.
-Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận trong công việc.
-Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học.
-Ham học hỏi, biết lắng nghe và không ngừng thay đổi.
-Có tinh thần cầu tiến và phát triển bản thân.
-Yêu cầu có laptop.
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Thưởng + Hoa hồng.
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn bài bản và đầy đủ.
- Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững.
- Được xét tăng lương theo năng lực
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo..
- Đi du lịch hàng năm/Teambuilding...
- Các chế độ BHXH, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty.
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn bài bản và đầy đủ.
- Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững.
- Được xét tăng lương theo năng lực
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo..
- Đi du lịch hàng năm/Teambuilding...
- Các chế độ BHXH, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI