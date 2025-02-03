Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Phân tích sản phẩm, setup fanpage và lên chiến dịch để triển khai chạy quảng cáo đối với sản phẩm phụ trách

- Triển khai chạy ads và linh hoạt điều chỉnh sao cho tối ưu hiệu quả chạy ads

- Giám sát kết quả phòng sale, nhắc nhở, đôn đốc sao cho hiệu quả khai thác kết quả chạy ads được tận dụng tối đa

- Theo dõi và báo cáo các chỉ số chạy ads đối với nhóm sản phẩm được giao theo ngày.

- Phối hợp với các bộ phận khác, nghiên cứu xu thế thị trường để phát triển sản phẩm mới cho phù hợp

- Báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp và ban điều hành

- Có kinh nghiệm làm việc trên trang TMĐT amazon, epay, esty là một lợi thế

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối nghiệp cao đẳng, đại học khối marketing, CNTT, hoặc các khoá đào tạo ads chuyên nghiệp

- Kỹ năng viết content, chỉnh sửa hình ảnh, hoàn thiện nội dung fanpage hấp dẫn

- Có kinh nghiệm trong chạy ads bán hàng xuyên biên giới là một lợi thế

- Có kinh nghiệm trong xử lý các trouble khi chạy ads là một lợi thế

- Có laptop cá nhân trong thời gian thử việc, kí hợp đồng chính thức công ty sẽ sắp xếp cấp laptop phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7tr – 12tr + % doanh thu + thưởng khác... (Thu nhập bình quân từ 10 – 20tr/ tháng).

- Nghỉ mát trong nước 1-2 lần/ năm.

- Có lộ trình rõ ràng phát triển lên trưởng nhóm, trưởng phòng đối nhân sự có tố chất và thành tích tốt.

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo với tính kỉ luật chuyên nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

