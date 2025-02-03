Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách Trade MKT, cụ thể bao gồm trưng bày, chương trình bán hàng, chương trình giá, trao đổi thông tin với kênh bán hàng, activation, thúc đẩy nhu cầu.v.v… nhằm tăng cường bán hàng tại tất cả các kênh

- Thấu hiểu nhu cầu, thị hiếu khách hàng / NTD cũng như các cơ hội phát triển các kênh bán hàng khác nhau.

- Xác định các kênh bán hàng, cơ hội cũng như giới hạn.

- Báo cáo tình hình cạnh tranh, bao gồm cả giá cả và các chương trình khuyến mại của đối thủ

- Phụ trách lauch sản phẩm hoặc dự án marketing activation

- Cung cấp thông tin về trade MKT hoặc thông tin cạnh tranh cho các sản phẩm mới / các lần launching

- Đảm bảo việc thực thi chiến lược và kế hoạch marketing đã lập

- Tính toán mức độ hiệu quả đầu tư ROI cho các đồ dùng / ITem sử dụng tại các kênh bán hàng

- Theo dõi và đo lường mức độ hiệu quả của các hoạt động trade MKT để tiến hành cải thiện khi cần thiết

- Xây dựng dự báo bán hàng dựa vào nhu cầu thị trường, kế hoạch hỗ trợ bán hàng của Marketing &sale, mục tiêu doanh thu của công ty.

- Hạn chế xung đột kênh bán hàng thông qua chính sách hỗ trợ & phân bổ khuyến mãi cho người bán hàng / người mua sắm.

- Điều tiết hàng hóa theo vùng / theo kênh, kết hợp theo dõi định kỳ tồn kho Nhà phân phối, thị trường và giải quyết tồn kho tại công ty nhằm đảm bảo chính sách tồn kho quy định của từng ngành hàng và hợp đồng phân phối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết về Trade Marketing, GT&MT, sales trong ngành hàng FMCG

- Có kinh nghiệm 3 năm cho vị trí tương đương

- Có khả năng xây dựng chiến lược, teamwork, phát triển mối quan hệ

- Giao tiếp, thương lượng & thuyết phục tốt.

- Phân tích, hoạch định & giải quyết vấn đề.

- Trình bày trước đám đông.

- Sử dụng thành thạo Excel, Power point.

- Tư duy logic và chiến lược.

- Tính kỷ luật, hướng đến kết quả, theo sát công việc.

- Sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

