Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả các chiến dịch marketing và triển khai hoạt động truyền thông liên quan đến việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Quản trị và chịu trách nhiệm về nội dung trên các kênh truyền thông của công ty.

Quản lý nhà cung ứng dịch vụ PR, marketing và báo cáo kết quả lại cho quản lý trực tiếp.

Quản trị dữ liệu khách hàng đến từ nguồn marketing.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, quan hệ công chúng.

Có 1 năm kinh nghiệm triển khai các hoạt động marketing hoặc đã có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing tổng thể, đa nền tảng.

Có trách nhiệm với công việc được giao.

Kỹ năng quản trị thời gian.

Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng).

Có kinh nghiệm triển khai marketing trong ngành thiết kế & thi công kiến trúc, nội thất là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 – 12.000.000 + thưởng KPI.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, cởi mở.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty như: BHXH, BHYT; nghỉ phép, nghỉ lễ.

Được tham gia các chương trình, hoạt động nội bộ, du lịch do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin