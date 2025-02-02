Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dược phẩm VCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần dược phẩm VCP
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình marketing cho nhãn hiệu Đông Dược phụ trách (online & offline)
Xây dựng kế hoạch sản phẩm và ngân sách MKT cho nhãn hiệu phụ trách bao gồm cả các hoạt động ATL & BTL.
Giám sát triển khai và đánh giá hiệu quả của kế hoạch Marketing tổng thể online/offline cho các sản phẩm Đông Dược.
Quản lý toàn bộ hoạt động truyền thông nhãn hiệu phụ trách và một số sản phẩm kênh Sale Online.
Nghiên cứu thị trường: sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng thị trường...
Quản lý và thúc đẩy doanh số cho toàn bộ các sản phẩm Đông Y theo mục tiêu năm
Chịu trách nhiệm các hoạt động cho sản phẩm Đông Dược mới
Quản lý, phân công công việc cho nhân sự ABM
Báo cáo và các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về kiến thức Marketing và xây dựng thương hiệu
Kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết tình huống
Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc
Khả năng phân tích, tư duy logic, chủ động trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint
Có khả năng chịu áp lực trong công việc
Tại Công ty cổ phần dược phẩm VCP Thì Được Hưởng Những Gì
--Làm việc từ tứ 2-6
-- Ăn trưa tại công ty
- Chế độ lương thưởng: Lương+ thưởng KPI quý, năm , thưởng các dịp lễ tết. Xét điều chỉnh tăng lương theo năng lực.
- Chế độ, nghỉ lễ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm VCP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
