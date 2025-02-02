Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dược phẩm VCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình marketing cho nhãn hiệu Đông Dược phụ trách (online & offline)

Xây dựng kế hoạch sản phẩm và ngân sách MKT cho nhãn hiệu phụ trách bao gồm cả các hoạt động ATL & BTL.

Giám sát triển khai và đánh giá hiệu quả của kế hoạch Marketing tổng thể online/offline cho các sản phẩm Đông Dược.

Quản lý toàn bộ hoạt động truyền thông nhãn hiệu phụ trách và một số sản phẩm kênh Sale Online.

Nghiên cứu thị trường: sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng thị trường...

Quản lý và thúc đẩy doanh số cho toàn bộ các sản phẩm Đông Y theo mục tiêu năm

Chịu trách nhiệm các hoạt động cho sản phẩm Đông Dược mới

Quản lý, phân công công việc cho nhân sự ABM

Báo cáo và các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng

Giới tính: Ưu tiên Nam

Am hiểu về kiến thức Marketing và xây dựng thương hiệu

Kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết tình huống

Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc

Khả năng phân tích, tư duy logic, chủ động trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

Có khả năng chịu áp lực trong công việc

- Lương 8 - 15 triệu

--Làm việc từ tứ 2-6

-- Ăn trưa tại công ty

- Chế độ lương thưởng: Lương+ thưởng KPI quý, năm , thưởng các dịp lễ tết. Xét điều chỉnh tăng lương theo năng lực.

- Chế độ, nghỉ lễ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

