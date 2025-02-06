Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Hihaka làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Sân Tập Golf Phương Đông, Đường Tân Mỹ, Mỹ Đình,từ Liêm,hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến dịch, chiến lược marketing phù hợp

- Theo dõi, đo lường, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing và thực hiện các phân tích, báo cáo lên ban lãnh đạo

- Lên ý tưởng và xây dựng và triển khai kế hoạch/hoạt động marketing phù hợp với định hướng của công ty.

- Sáng tạo các nội dung (văn bản, hình ảnh và video) để quảng bá sản phẩm và phát triển các nền tảng online (Facebook, Website, Group v.v.).

- Lên kế hoạch, điều phối và làm việc với các nguồn lực nội bộ, đối tác, nhà cung cấp để tổ chức các sự kiện các sự kiện online/offline hiệu quả (workshop, demo sản phẩm, giải đấu, v.v.).

- Quản lý các kênh truyền thông, gian hàng trên sàn TMĐT.

- Hỗ trợ các hoạt động khác của MKT

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hoặc các vai trò tương tự.

- Có kỹ năng viết lách và giao tiếp tốt, sáng tạo và thu hút.

- Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện và quản lý gian hàng TMĐT là lợi thế.

- Kỹ năng làm việc độc lập, tự định hướng và quản lý thời gian tốt.

- Tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Hihaka Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận

- Được tăng lương thâm niên theo quy chế.

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động; có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp;

- Được Công ty cử đi học các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn

- Được đóng BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

- Team buiding, du lịch, lễ tết theo quy chế của Công ty

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và quy chế nội bộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hihaka

