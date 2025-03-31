Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VNR TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH VNR TRADING
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lai Xá , Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads, v.v.)
Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: viết bài tối ưu SEO, tối ưu website, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo v.v...
Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Có laptop cá nhân
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH VNR TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Lcb 10M+ % dthu + thưởng +++
Team building, du lịch hàng tháng/ quý
Nghỉ phép, thưởng lế tết theo quy định của nhà nước
Được đóng BHXH
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được học các khóa đào tạo về chuyên ngành Marketing
Được làm việc trong môi trường hòa đồng, vui vẻ, trẻ trung, hoạt bát.
Team building, du lịch hàng tháng/ quý
Nghỉ phép, thưởng lế tết theo quy định của nhà nước
Được đóng BHXH
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được học các khóa đào tạo về chuyên ngành Marketing
Được làm việc trong môi trường hòa đồng, vui vẻ, trẻ trung, hoạt bát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNR TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI