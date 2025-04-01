Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 3 ngõ 4 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing (Lĩnh vực: Hàng trend, gia dụng thị trường Đông Nam Á) trên 3 nền tảng Google, FB và Tik Tok

Scale xử lý ngân sách lớn 10 triệu-30 triệu/ngày, kiểm soát chi phí thường xuyên

Viết và sáng tạo content cho sản phẩm có sẵn (Có kinh nghiệm về làm content sẽ là một lợi thế lớn)

Chỉnh sửa video, ảnh chạy quảng cáo mức cơ bản

Chỉnh sửa tối ưu Landing page

Theo dõi các xu hướng trong công cụ truyền thông xã hội, các hình thức chạy quảng cáo mới, xu hướng, đề xuất và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới để tối ưu hoá các công việc được giao

Tìm kiếm các sản phẩm mới trong thị trường và test sản phẩm

Đo lường hiệu quả công việc thông qua các chỉ số, lập kế hoạch, làm báo cáo theo tháng hoặc theo từng chiến dịch

Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động tới Trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

(Fresher và Junior sẽ được đào tạo cầm tay chỉ việc)

Ứng viên có thế mạnh về D.Marketing hoặc đã từng học các ngành nghề liên quan (Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản từ đầu)

Biết làm ladipage, chỉnh sửa ảnh và video ở mức cơ bản

Ưu tiên bạn có khả năng sáng tạo ý tưởng, sáng tạo content

Tư duy, logic, sáng tạo và khả năng phân tích tốt

Biết phân tích xu hướng phát triển thị trường và các chỉ số Marketing

Chăm chỉ, chịu khó testing và khả năng scale ads số lớn

Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Leader MKT lương cứng 10 triệu - 15 triệu + COM theo doanh thu (thu nhập không giới hạn) (Cơ chế tách dự án và cổ phần dự án)

Nhân viên MKT kinh nghiệm 6 tháng lương cứng 8tr - 15tr + COM theo doanh thu (Thu nhập không giới hạn) (Cụ thể: Tổng lương = Lương cứng + Thưởng doanh thu + Thưởng KPI + Phụ cấp + Thưởng nóng + Thưởng tối ưu chi phí)

Phụ cấp 540k/tháng tiền ăn trưa

Đánh giá tăng lương 6 tháng/lần

Đóng bảo hiểm đầy đủ

Được đào tạo đa kênh quảng cáo mới như Google Ads, Tiktok Ads.

Được support các vấn đề tài khoản trực tiếp từ đội ngũ Google Singapore và Tiktok Việt Nam và sử dụng tài khoản invoice ổn định của công ty

Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Teambuilding, Company Trip…

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (Thử việc -> Chính thức -> Phó Lead -> Leader -> Tách dự án)

Thời gian làm việc: Từ 9h tới 17h30 (Nghỉ trưa 12h - 13h30)

Lịch làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (Được nghỉ 1 ngày bất kỳ và 1 ngày làm online bất kỳ do nhân viên chọn. *Lưu ý: Ngày làm online có thể được cộng thêm nếu đạt hiệu suất làm việc tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.