Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 3 ngõ 4 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing (Lĩnh vực: Hàng trend, gia dụng thị trường Đông Nam Á) trên 3 nền tảng Google, FB và Tik Tok
Scale xử lý ngân sách lớn 10 triệu-30 triệu/ngày, kiểm soát chi phí thường xuyên
Viết và sáng tạo content cho sản phẩm có sẵn (Có kinh nghiệm về làm content sẽ là một lợi thế lớn)
Chỉnh sửa video, ảnh chạy quảng cáo mức cơ bản
Chỉnh sửa tối ưu Landing page
Theo dõi các xu hướng trong công cụ truyền thông xã hội, các hình thức chạy quảng cáo mới, xu hướng, đề xuất và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới để tối ưu hoá các công việc được giao
Tìm kiếm các sản phẩm mới trong thị trường và test sản phẩm
Đo lường hiệu quả công việc thông qua các chỉ số, lập kế hoạch, làm báo cáo theo tháng hoặc theo từng chiến dịch
Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động tới Trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

(Fresher và Junior sẽ được đào tạo cầm tay chỉ việc)
Ứng viên có thế mạnh về D.Marketing hoặc đã từng học các ngành nghề liên quan (Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản từ đầu)
Biết làm ladipage, chỉnh sửa ảnh và video ở mức cơ bản
Ưu tiên bạn có khả năng sáng tạo ý tưởng, sáng tạo content
Tư duy, logic, sáng tạo và khả năng phân tích tốt
Biết phân tích xu hướng phát triển thị trường và các chỉ số Marketing
Chăm chỉ, chịu khó testing và khả năng scale ads số lớn
Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Leader MKT lương cứng 10 triệu - 15 triệu + COM theo doanh thu (thu nhập không giới hạn) (Cơ chế tách dự án và cổ phần dự án)
Nhân viên MKT kinh nghiệm 6 tháng lương cứng 8tr - 15tr + COM theo doanh thu (Thu nhập không giới hạn) (Cụ thể: Tổng lương = Lương cứng + Thưởng doanh thu + Thưởng KPI + Phụ cấp + Thưởng nóng + Thưởng tối ưu chi phí)
Phụ cấp 540k/tháng tiền ăn trưa
Đánh giá tăng lương 6 tháng/lần
Đóng bảo hiểm đầy đủ
Được đào tạo đa kênh quảng cáo mới như Google Ads, Tiktok Ads.
Được support các vấn đề tài khoản trực tiếp từ đội ngũ Google Singapore và Tiktok Việt Nam và sử dụng tài khoản invoice ổn định của công ty
Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Teambuilding, Company Trip…
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (Thử việc -> Chính thức -> Phó Lead -> Leader -> Tách dự án)
Thời gian làm việc: Từ 9h tới 17h30 (Nghỉ trưa 12h - 13h30)
Lịch làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (Được nghỉ 1 ngày bất kỳ và 1 ngày làm online bất kỳ do nhân viên chọn. *Lưu ý: Ngày làm online có thể được cộng thêm nếu đạt hiệu suất làm việc tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

