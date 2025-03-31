Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DAVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngõ 1, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý fanpage theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp: đề xuất nội dung, lên kế hoạch và thực thi kế hoạch, mục đích xây dựng personal branding và tạo chuyển đổi.

Theo dõi, đánh giá và tối ưu content để đáp ứng mục tiêu đề ra.

Phối hợp với các thành viên trong team MKT để thực hiện các chiến dịch MKT đa nền tảng: tiktok, instagram, website,..

Thực hiện các công việc khác thuộc phạm trù Marketing theo điều phối từ quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối đang chờ tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Marketing, QTKD,..

Có kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí tương đương.

Có kỹ năng sử dụng Canva, Capcut mức độ khá.

Biết quay, chụp bằng điện thoại là một lợi thế.

Có khả năng tư duy nhạy bén, sáng tạo, giao tiếp tốt trong công việc.

Có tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DAVY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000 VND

Cơ hội được đào tạo và phát triển các kỹ năng công việc liên quan.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Hưởng phúc lợi theo quy định của Công ty.

Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DAVY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.