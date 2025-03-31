Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DAVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DAVY
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6, ngõ 1, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý fanpage theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp: đề xuất nội dung, lên kế hoạch và thực thi kế hoạch, mục đích xây dựng personal branding và tạo chuyển đổi.
Theo dõi, đánh giá và tối ưu content để đáp ứng mục tiêu đề ra.
Phối hợp với các thành viên trong team MKT để thực hiện các chiến dịch MKT đa nền tảng: tiktok, instagram, website,..
Thực hiện các công việc khác thuộc phạm trù Marketing theo điều phối từ quản lý.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối đang chờ tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Marketing, QTKD,..
Có kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí tương đương.
Có kỹ năng sử dụng Canva, Capcut mức độ khá.
Biết quay, chụp bằng điện thoại là một lợi thế.
Có khả năng tư duy nhạy bén, sáng tạo, giao tiếp tốt trong công việc.
Có tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DAVY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000 VND
Cơ hội được đào tạo và phát triển các kỹ năng công việc liên quan.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng phúc lợi theo quy định của Công ty.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DAVY
