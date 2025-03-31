Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158A Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing theo yêu cầu.

Quản lý nội dung (content) cho Website, Fanpage, Email Marketing, Brochure, Proposal...

Hỗ trợ vận hành và phát triển các chiến dịch Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Viral…)

Phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo.

Nghiên cứu thị trường và xu hướng Marketing, từ đó đề xuất ý tưởng.

Các công việc khác mà cấp trên giao phó

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ.

1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên kinh nghiệm trong môi trường B2B.

Tiếng Anh giao tiếp tốt (làm việc trực tiếp với đối tác quốc tế).

Khả năng viết nội dung marketing, copywriting tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing (Google Analytics, Facebook Ads Manager, Canva...)

Tự chủ, có tổ chức, khả năng quản lý thời gian tốt.

Tại Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.0000đ - 15.000.000đ

Nâng cao trình độ ngoại ngữ khi làm việc trực tiếp với đối tác quốc tế.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Các cơ chế phúc lợi khác: nghỉ lễ, thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch hè, …

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 12h00 - 13h00). Thứ 2 - thứ 6. Nghỉ thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Nghỉ 12 ngày phép/ năm khi ký hợp đồng chính thức.

Nghỉ ngày 5/9 hưởng nguyên lương đối với các nhân sự có con trong độ tuổi đến trường

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, văn hóa coi trọng con người, được tự do phát huy khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub

