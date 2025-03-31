Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, tìm kiếm, kết nối và đề xuất hợp tác với KOL/KOC/ Influencer

Giám sát, kiểm duyệt nội dung & theo dõi hiệu suất hoạt động của KOL/KOC/ Influencer

Đề xuất phương án Booking tối ưu & Xây dựng nội dung viral trên nền tảng TikTok.

Duy trì & Phát triển mối quan hệ với các cơ quan truyền thông - báo chí

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên (ưu tiên chuyên ngành Marketing/Truyền thông/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan)

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm booking (ưu tiên ngành làm đẹp, mỹ phẩm, mẹ & bé...)

Có kinh nghiệm livestream, bán hàng, tự tin lên hình là điểm cộng

Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp

Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Tư duy logic tốt để đàm phán quyền lợi cân bằng với các KOL/KOC

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương xứng đang theo năng lực: Lương cứng 10-15 triệu + thưởng hiệu quả kinh doanh, review ít nhất 1 lần/năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức Review Công việc theo tiêu chuẩn 3P: 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm

Thưởng vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí: Thứ 2, thứ 4, thứ 6

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 09h00 -18h00, nghỉ trưa từ 12h-13h15

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin