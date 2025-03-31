Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Bibabo
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch, tìm kiếm, kết nối và đề xuất hợp tác với KOL/KOC/ Influencer
Giám sát, kiểm duyệt nội dung & theo dõi hiệu suất hoạt động của KOL/KOC/ Influencer
Đề xuất phương án Booking tối ưu & Xây dựng nội dung viral trên nền tảng TikTok.
Duy trì & Phát triển mối quan hệ với các cơ quan truyền thông - báo chí
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học trở lên (ưu tiên chuyên ngành Marketing/Truyền thông/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan)
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm booking (ưu tiên ngành làm đẹp, mỹ phẩm, mẹ & bé...)
Có kinh nghiệm livestream, bán hàng, tự tin lên hình là điểm cộng
Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp
Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Tư duy logic tốt để đàm phán quyền lợi cân bằng với các KOL/KOC
Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương xứng đang theo năng lực: Lương cứng 10-15 triệu + thưởng hiệu quả kinh doanh, review ít nhất 1 lần/năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức Review Công việc theo tiêu chuẩn 3P: 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm
Thưởng vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.
Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí: Thứ 2, thứ 4, thứ 6
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 09h00 -18h00, nghỉ trưa từ 12h-13h15
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
