Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: HM01C6 KDT Hoàng Thành Villa, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Lập kế hoạch Digital Marketing, bao gồm các chiến lược quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên các nền tảng số.
Nghiên cứu thị trường Ads Rental tại thị trường Global, đề xuất chiến lược tiếp cận hiệu quả.
Phát triển thị trường, tìm kiếm và mở rộng tập khách hàng tiềm năng.
Quản lý đối tác, làm việc với các bên liên quan để triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.
Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các trang digital (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, TikTok, v.v.).
Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch và tối ưu hiệu suất marketing.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề.
Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.
Thái độ tích cực, tinh thần máu chiến, sẵn sàng học hỏi và thử thách.
IELTS tối thiểu 5.5 - 6.0 (Thêm tiếng Trung là điểm cộng)
Khả năng thích ứng nhanh và tự mày mò
Kiến thức Marketing căn bản
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như Canva.

Tại CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 4.000.000 - 5.000.000 đồng
Hỗ trợ ăn trưa 40.000 đồng/ngày
Được tiếp cận với các chiến lược marketing thực tế và tham gia vào các dự án Global.
Hỗ trợ định hướng mục tiêu cá nhân và tổ chức
Hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết,..
Thường xuyên tổ chức các hoạt động team building và du lịch công ty
Làm việc cùng CEO giàu kinh nghiệm, trực tiếp học hỏi & phát triển kỹ năng chuyên môn.
CEO giàu kinh nghiệm
Được đào tạo định hướng & phát triển bản thân bài bản, cả về kỹ năng cá nhân lẫn tư duy chiến lược.
kỹ năng cá nhân lẫn tư duy chiến lược
Đồng nghiệp Gen Z năng động, sáng tạo, luôn hỗ trợ và truyền cảm hứng.
Đồng nghiệp Gen Z
Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, bạn luôn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ bởi đồng nghiệp và quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL

CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: HM01C6 Hoàng Thành Villa, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

