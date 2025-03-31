Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HM01C6 KDT Hoàng Thành Villa, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Lập kế hoạch Digital Marketing, bao gồm các chiến lược quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên các nền tảng số.

Nghiên cứu thị trường Ads Rental tại thị trường Global, đề xuất chiến lược tiếp cận hiệu quả.

Phát triển thị trường, tìm kiếm và mở rộng tập khách hàng tiềm năng.

Quản lý đối tác, làm việc với các bên liên quan để triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các trang digital (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, TikTok, v.v.).

Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch và tối ưu hiệu suất marketing.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

Thái độ tích cực, tinh thần máu chiến, sẵn sàng học hỏi và thử thách.

IELTS tối thiểu 5.5 - 6.0 (Thêm tiếng Trung là điểm cộng)

Khả năng thích ứng nhanh và tự mày mò

Kiến thức Marketing căn bản

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như Canva.

Tại CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 4.000.000 - 5.000.000 đồng

Hỗ trợ ăn trưa 40.000 đồng/ngày

Được tiếp cận với các chiến lược marketing thực tế và tham gia vào các dự án Global.

Hỗ trợ định hướng mục tiêu cá nhân và tổ chức

Hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết,..

Thường xuyên tổ chức các hoạt động team building và du lịch công ty

Làm việc cùng CEO giàu kinh nghiệm, trực tiếp học hỏi & phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được đào tạo định hướng & phát triển bản thân bài bản, cả về kỹ năng cá nhân lẫn tư duy chiến lược.

Đồng nghiệp Gen Z năng động, sáng tạo, luôn hỗ trợ và truyền cảm hứng.

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, bạn luôn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ bởi đồng nghiệp và quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL

