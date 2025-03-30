Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6

- TT9, đường Foresa 1A, khu đô thị Tasco, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch Marketing theo tháng, quý, năm đảm bảo mục tiêu công ty đặt ra.
Lên kế hoạch phát triển nội dung trên kênh website, thực hiện SEO cho các website công ty.
Nghiên cứu và triển khai nội dung trên mạng xã hội (Facebook, Tiktok).
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông PR.
Hỗ trợ triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phát triển tệp khách hàng tiềm năng.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH chuyên ngành về Truyền thông, Marketing.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và cầu tiến.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh video.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản).

Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15 triệu/tháng (lương cứng + phụ cấp tiền ăn trưa, phụ cấp xăng xe)
Thưởng đột suất và thưởng cuối năm theo đóng góp công việc
Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật
Tham quan du lịch hàng năm.
Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến
Được đào tạo cẩn thận, bài bản kiến thức về Marketing.
Có cơ hội đi công tác nước ngoài
Thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 7. Nghỉ chủ nhật
Vị trí: nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, TT9, foresa 1A, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

