Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 2, N01T4 Phú Mỹ Complex, đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lên kế hoạch nội dung và sáng tạo nội dung theo kế hoạch truyền thông định kỳ trên các nền tảng Social media
Nghiên cứu thị trường, đối tượng khán giả và phân tích xu hướng nội dung
Quản lý lịch trình đăng bài trên các nền tảng
Đánh giá và điều chỉnh độ hiệu quả nội dung đăng tải.
Phối hợp cùng các bộ phận phòng ban triển khai các hoạt động phục vụ cho việc sáng tạo nội dung
Phối hợp cùng trưởng bộ phận để triển khai các hoạt động truyền thông theo kế hoạch
Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không ngừng sáng tạo và tìm tòi, luôn update xu hướng mới đang thịnh hành, đặc biệt là trong ngành wellness / chăm sóc sức khỏe
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và thích ứng nhanh, chịu được áp lực trong công việc
Thành thạo tiếng Anh: trình độ B2 trở lên
Có kỹ năng quay chụp lifestyle cơ bản bằng điện thoại
Có kỹ năng sử dụng phần mềm Canva, edit video Capcut cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc được hưởng 85% lương
Được hưởng quyền lợi theo luật lao động Việt Nam: hưởng chế độ BHXH, chế độ 12 ngày nghỉ phép/năm, nghỉ ngày lễ, tết
Trợ cấp ăn trưa, gửi xe
Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng nóng dịp lễ, tết và sinh nhật, du lịch
Không gian làm việc hiện đại, văn hoá công ty thân thiện, trẻ trung và văn minh
Được thử sức với các dự án mới mẻ, sáng tạo và năng động
Được tham gia các lớp học Yoga và Thiền, Pilates miễn phí khi bạn trở thành nhân viên chính thức
Thời gian làm việc từ: 9h - 18h từ thứ 2 đến thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
