Tuyển Nhân viên Marketing Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Bellsystem24 VietNam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thực hiện kế hoạch Marketing, truyền thông Tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội theo hướng dẫn;
Viết bài trên các kênh fanpage của công ty (facebook, tiktok,....);
Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Facebook.
Kiểm duyệt kịch bản và các clip truyền thông (Tiktok, Facebook,...)
Hỗ trợ quá trình tổ chức sự kiện, jobfair với các đối tác ....
Chi tiết cụ thể công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng dụng/ làm việc thành thạo với nhiều AI cho hoạt động MKT bao gồm (TEXT, ảnh, video).
- Chủ động và mindset mạnh hướng về tệp đối tượng là Genz cũng như những kênh có thể tạo ra điểm chạm với Genz.
- Có khả năng phát triển và thử nghiệm các kênh nguồn online mới, tạo ra hiệu quả.
- Năng động, sáng tạo và luôn tìm hiểu những kiến thức, xu hướng quảng cáo mới.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11.000.000 - 13.000.000/tháng
Được đào tạo bài bản về lĩnh vực tổng đài và nghiệp vụ tuyển dụng.
Đóng bảo hiểm đúng theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT,..).
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty.
Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí mới trong công việc: Trưởng nhóm, Giám sát, ... với nhiều chế độ đãi ngộ.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, teamdinner và các buổi liên hoan, du lịch cùng phòng nhân sự, công ty, ...
Tham gia các hoạt động liên kết đối tác, trường đại học, cao đẳng trên toàn thành phố (nếu có mong muốn).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị: Máy tính, tai nghe, ...
Được đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ ngành tuyển dụng Mass.
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành, có khu vực pantry ăn trưa nghỉ ngơi, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-11-13-trieu-vnd-tai-ha-noi-job342590
