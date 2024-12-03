Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tridentauto làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

1. Marketing Assistant 60%

Phát triển, thực hiện và quản lý các hoạt động về Social media của Công ty.

Hỗ trợ sáng tạo và quản lý về mặt nội dung trên tất cả các kênh như Facebook, Instagram, Tiktok, Website của Công ty.

Hỗ trợ quản lý và thực thi các chiến dịch Digital marketing trên những kênh digital khác nhau.

Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Marketing được phân công bởi trưởng bộ phận.

2. Sales Consultant 40%

Giới thiệu tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán về các dòng xe Maserati.

Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng.

Xây dựng các vệ tinh bán hàng như môi giới, hợp tác.

Khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất.

Chăm sóc sau bán hàng.

Cung cấp và báo cáo thông tin khách hàng theo ngày/ tuần/ tháng.

Chịu trách nhiệm học và bổ sung kiến thức về sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.

Hoàn thiện kỹ năng bán hàng.

Nam/ Nữ, 22-30 tuổi, ngoại hình khá/ ưa nhìn

Trình độ học vấn/ Chuyên môn: Cử nhân Marketing, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng và truyền thông.

Trình độ ngoại ngữ/ Tin học: Anh văn A, vi tính văn phòng.

Năng lực/ Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt/ giao tiếp qua điện thoại.

Kinh nghiệm làm việc: Từ 01 năm trở lên

Tố chất/ Phẩm chất nghề nghiệp/ Tính cách: Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình.

Các yêu cầu khác (nếu có): Bằng lái xe B2

Ưu tiên: Cư trú ở các quận lân cận.

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng trên 10.000.000đ+ % hoa hồng bán xe + Phụ cấp cơm/ gửi xe/ điện thoại

Lương tháng 13

Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức.

Làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp.

Tiếp xúc nhiều đối tượng khách hàng, đối tác cao cấp.

