Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tridentauto làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tridentauto
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty Cổ phần Tridentauto

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Tridentauto

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Marketing Assistant 60%
Phát triển, thực hiện và quản lý các hoạt động về Social media của Công ty.
Hỗ trợ sáng tạo và quản lý về mặt nội dung trên tất cả các kênh như Facebook, Instagram, Tiktok, Website của Công ty.
Hỗ trợ quản lý và thực thi các chiến dịch Digital marketing trên những kênh digital khác nhau.
Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Marketing được phân công bởi trưởng bộ phận.
2. Sales Consultant 40%
Giới thiệu tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán về các dòng xe Maserati.
Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng.
Xây dựng các vệ tinh bán hàng như môi giới, hợp tác.
Khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất.
Chăm sóc sau bán hàng.
Cung cấp và báo cáo thông tin khách hàng theo ngày/ tuần/ tháng.
Chịu trách nhiệm học và bổ sung kiến thức về sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
Hoàn thiện kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, 22-30 tuổi, ngoại hình khá/ ưa nhìn
Trình độ học vấn/ Chuyên môn: Cử nhân Marketing, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng và truyền thông.
Trình độ ngoại ngữ/ Tin học: Anh văn A, vi tính văn phòng.
Năng lực/ Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt/ giao tiếp qua điện thoại.
Kinh nghiệm làm việc: Từ 01 năm trở lên
Tố chất/ Phẩm chất nghề nghiệp/ Tính cách: Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình.
Các yêu cầu khác (nếu có): Bằng lái xe B2
Ưu tiên: Cư trú ở các quận lân cận.

Tại Công ty Cổ phần Tridentauto Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng trên 10.000.000đ+ % hoa hồng bán xe + Phụ cấp cơm/ gửi xe/ điện thoại
Lương tháng 13
Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức.
Làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp.
Tiếp xúc nhiều đối tượng khách hàng, đối tác cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tridentauto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Showroom: 01 Lê Duẩn, P. Bến Nghế, Quận 1, TP.HCM + Văn phòng: 218 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM

