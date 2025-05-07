Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH MTV TM-DV-SX Phát Triển Quốc Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing toàn diện cho công ty, bao gồm xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, và phát triển thị trường.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, và xác định cơ hội kinh doanh mới.

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Phát triển và quản lý các kênh marketing khác nhau, bao gồm online (website, social media, SEO/SEM) và offline (sự kiện, quảng cáo truyền thống).

Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Quản lý và hướng dẫn đội ngũ marketing, đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

Báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ cho ban giám đốc.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.

Theo dõi xu hướng thị trường và công nghệ mới để cập nhật chiến lược marketing.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực marketing ( ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ( CNC ) máy móc thiết bị sản xuất ).

Có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc và kỹ thuật marketing.

Thành thạo các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu marketing.

Kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo đội ngũ ( Trên 20 người )

Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực cao và làm việc trong môi trường năng động.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản lý marketing.

KỸ NĂNG

· Quản lý đội ngũ Trên 20 người

· Có tinh thần trách nhiệm, tự giác

· Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

· Thành thạo tiếng anh, tiếng trung là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH MTV TM-DV-SX Phát Triển Quốc Duy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp ( lộ trình Giám Đốc Marketing )

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM-DV-SX Phát Triển Quốc Duy

