Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 195 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thực hiện các hoạt động PR và truyền thông cho sản phẩm sữa lên men Yakult.

Tuyên truyền và cung cấp thông tin tới khách hàng về lợi ích của sản phẩm.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình PR.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm.

Chủ động sáng tạo nội dung cho các tài liệu truyền thông.

Một số công việc khác của Phòng PR theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Y, dược, sinh học, công nghệ sinh học, thực phẩm và các khối ngành liên quan.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, vui vẻ hoạt bát

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR hoặc marketing là một lợi thế.

Đam mê tìm hiểu về sản phẩm và sức khỏe.

Thời gian thử việc: 2 tháng

Thời gian thử việc

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật. CT đóng thay NLD

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

