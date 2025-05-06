Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 195 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Thực hiện các hoạt động PR và truyền thông cho sản phẩm sữa lên men Yakult.
Tuyên truyền và cung cấp thông tin tới khách hàng về lợi ích của sản phẩm.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình PR.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm.
Chủ động sáng tạo nội dung cho các tài liệu truyền thông.
Một số công việc khác của Phòng PR theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các ngành: Y, dược, sinh học, công nghệ sinh học, thực phẩm và các khối ngành liên quan.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, vui vẻ hoạt bát
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR hoặc marketing là một lợi thế.
Đam mê tìm hiểu về sản phẩm và sức khỏe.
Thời gian thử việc: 2 tháng
Thời gian thử việc
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật. CT đóng thay NLD
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
