Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 186 - 188 Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Chạy quảng cáo trên các nền tảng Digital Marketing như Facebook, TikTok, YouTube, Google Ads nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thu thập, phân tích dữ liệu từ website, fanpage, mạng xã hội để đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đạt KPIs: CTR, ROI, ROAS, CPA.

Lập chiến lược và kế hoạch marketing cho các chiến dịch quảng cáo.

Thực hiện SEO cơ bản: phân tích từ khóa, lập kế hoạch nội dung và triển khai backlinking.

Sáng tạo nội dung marketing hấp dẫn để phát triển và quản lý các kênh như Facebook, Google, website, LinkedIn,...

Tham gia các sự kiện marketing nhằm quảng bá chương trình đào tạo và thương hiệu công ty.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các ngành liên quan: Marketing, Quảng cáo, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc Công nghệ thông tin.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing Performance (ưu tiên có kinh nghiệm và từng làm trong lĩnh vực du lịch hoặc nông nghiệp).

Thành thạo các công cụ như Google Analytics, Ads Manager, Google Tag Manager, Facebook Ads Manager,...

Có khả năng phân tích dữ liệu, theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing.

Kỹ năng viết content và chỉnh sửa ảnh/video cơ bản.

Sáng tạo, chủ động trong công việc, làm việc theo định hướng KPI.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý ngân sách hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cứng 12 - 17 triệu/tháng

Có lộ trình đánh giá, xét duyệt tăng lương

Thưởng cuối năm, lễ tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ

Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác

Cơm trưa miễn phí tại văn phòng

Nghỉ mát hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin