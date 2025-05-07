Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183C Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với Ban lãnh đạo để xây dựng chiến lược marketing tổng thể, đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Lên kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, và hoạt động tiếp thị.

Quản lý và theo dõi ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Triển khai các chiến dịch truyền thông trên các kênh online (SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads) và offline (sự kiện, hội thảo, hội chợ).

Theo dõi hiệu suất các chiến dịch, phân tích và báo cáo kết quả, đề xuất cải thiện.

Phát triển nội dung sáng tạo cho các nền tảng số như website, fanpage, email marketing, và các tài liệu truyền thông.

Quản lý và tối ưu hóa hiệu quả của các kênh truyền thông để tăng độ nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Lên kế hoạch và tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu, hội thảo, triển lãm, roadshow.

Xây dựng, bảo vệ và phát triển hình ảnh thương hiệu trên mọi kênh truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực marketing tổng hợp hoặc các vị trí tương đương.

Biết các công cụ marketing như Google Analytics, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, và các công cụ hỗ trợ khác (Photoshop, Illustrator, Canva).

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và quản lý dự án tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, đặc biệt trong môi trường quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp: Thỏa thuận

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định Công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.