Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31/34A Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh

SEO (Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) các “từ khóa” cho công ty

Xây dựng và quản lý các blog vệ tinh của các từ khóa

Tạo lập và quản lý mạng xã hội

Đăng bài lên diễn đàn, các trang rao vặt

Theo dõi các xu hướng tìm kiếm, đưa các điều chỉnh phù hợp với xu hướng tìm kiếm của khách hàng

Gửi Email Marketing lịch tàu/dịch vụ công ty

Cập nhật thông tin trên Website công ty

Thiết kế các ấn phẩm của công ty thường niên hoặc phục vụ cho các sự kiện Marketing

Quay video.

Cókhả năng giao tiếp, kỹ năngthuyết phục và giải quyết vấn đề, xử lí tình huống.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tốtnghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành Marketing, QTKD,…

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.

Được đào tạo chuyên môn và các kỹ năng phục vụ cho công việc

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Thưởng tháng 13

Các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty

Có lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á

