Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á
- Hồ Chí Minh:
- 31/34A Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
SEO (Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) các “từ khóa” cho công ty
Xây dựng và quản lý các blog vệ tinh của các từ khóa
Tạo lập và quản lý mạng xã hội
Đăng bài lên diễn đàn, các trang rao vặt
Theo dõi các xu hướng tìm kiếm, đưa các điều chỉnh phù hợp với xu hướng tìm kiếm của khách hàng
Gửi Email Marketing lịch tàu/dịch vụ công ty
Cập nhật thông tin trên Website công ty
Thiết kế các ấn phẩm của công ty thường niên hoặc phục vụ cho các sự kiện Marketing
Quay video.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Tốtnghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành Marketing, QTKD,…
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn và các kỹ năng phục vụ cho công việc
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
Thưởng tháng 13
Các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty
Có lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
