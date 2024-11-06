Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM BONJOUR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM BONJOUR
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM BONJOUR

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, tòa nhà văn phòng C1 Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Phân tích các xu hướng trên các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram .... phù hợp với từng chiến dịch;
• Lên ý tưởng về nội dung, Phát triển nội dung bán hàng, làm nổi bật chất lượng, độ tươi và tính độc đáo của các sản phẩm hoa quả và thịt đỏ của Bonjour Mart, phối hợp với team trong phòng marketing nhằm phát triển nội dung cho các kênh truyền thông như Fanpage, Zalo, Youtube...
• Tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện các chiến dịch tri ân khách hàng, chiến dịch truyền thông thương hiệu...theo đề xuất của Ban Giám Đốc
• Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng và tương tác với khách hàng
• Đo lường, theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing để tối ưu hóa chiến lược và ngân sách.
• Hỗ trợ các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý nhằm phát triển thương hiệu và phòng ban Marketing

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
• Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là trong ngành bán lẻ hoặc thực phẩm là một lợi thế.
• Có kỹ năng viết nội dung và tư duy sáng tạo tốt.
• Khả năng quản lý dự án, làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
• Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích số liệu và các nền tảng mạng xã hội.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm nhập khẩu hoặc dịch vụ bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM BONJOUR Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập dự kiến: 12.000.000 – 18.000.000 (chưa tính thưởng)
• Làm việc tại văn phòng hạng sang trụ sở Ba Đình, Hà Nội (Công ty có bàn bi-a, có pantry riêng, có đàn piano, bộ salon cho nhân viên ngủ trưa, có ghế massage cho nhân viên, ....)
• Làm việc trong môi trường khởi nghiệp năng động, sáng tạo, học tập không ngừng
• Cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh bán lẻ phát triển nhanh chóng và lấy khách hàng làm trọng tâm.
• Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, nghỉ hè...
• Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
• Mức lương cạnh tranh, thưởng thêm theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM BONJOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM BONJOUR

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM BONJOUR

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà C1 Thành Công, Tầng 12, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

