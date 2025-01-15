Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 07,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu của quản lý để lên ý tưởng tổ chức sự kiện/ chuỗi sự kiện

Tiến hành triển khai sự kiện/ chuỗi sự kiện: Liên hệ và đàm phán với nhà cung cấp, đối tác, khách mời, lên ý tưởng thiết kế, kịch bản cụ thể..., kế hoạch truyền thông trước và sau sự kiện...

Chịu trách nhiệm, kiểm tra, theo dõi, giám sát chính cho sự kiện/ chuỗi sự kiện từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc.

Xây dựng và chịu trách nhiệm về mọi thông tin (hình ảnh, nội dung) của nhãn hàng được truyền thông đến khách hàng. Soạn thảo và chịu trách nhiệm về các văn bản thông tin với báo chí, thông cáo báo chí tới các cơ quan báo chí.

Thường xuyên kiểm tra tính phù hợp và đầy đủ của các kênh truyền thông của nhãn hàng như Fanpage Facebook, Instagram, Threads, Tiktok, website...

Đo lường, đánh giá và đề xuất phương án tối ưu cho các các hoạt động truyền thông đang triển khai, đảm bảo hiệu quả. Thực hiện phân tích, đánh giá sau khi kết thúc chương trình và đề xuất các phương án phù hợp tùy vào kết quả thực tế.

Theo dõi, quản lý và tối ưu hóa sử dụng ngân sách truyền thông, sự kiện.

Phụ trách và duy trì mối quan hệ với các đơn vị truyền thông, quản lý KOLs, các cơ quan truyền thông báo chí...

Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề khủng hoảng truyền thông.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo tuần/ tháng/ quý và theo thực tế công việc.

Phụ trách các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp (Brand Manager)

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các chuyên ngành Truyền Thông, Quan Hệ Công Chúng, Marketing, Quản Trị Thương Hiệu, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các ngành liên quan khác.

Các kỹ năng:

Hiểu biết về cơ chế, cách vận hành nền tảng social media và hệ thống quảng cáo liên quan.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch social media.

Nhạy bén với các xu hướng, trào lưu, thông tin được quan tâm trên mạng xã hội, sáng tạo nội dung bắt trend, thu hút cộng đồng.

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Kinh nghiệm làm việc:

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B, quy mô chuỗi nhà hàng, đặc biệt yêu thích mô hình nhà hàng fine dining và nightlife.

Khác

Khả năng giao tiếp và thương lượng tốt. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, năng động và nhiệt tình.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, biết sắp xếp công việc, khả năng chịu áp lực công việc tốt. Chịu khó và có tinh thần học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với các đơn vị truyền thông, quản lý KOLs, các cơ quan truyền thông báo chí...

Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc và đảm bảo thời hạn hoàn thành.

Kỹ năng Microsoft Office tốt.

Có thể làm việc ngoài giờ (buổi tối, cuối tuần) do tính chất nhà hàng nightlife

Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn.

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản.

Cơ hội nâng cao và hoàn thiện năng lực thông qua các khóa đào tạo kỹ năng mềm do Tập đoàn thường xuyên tổ chức hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài do Tập đoàn hỗ trợ kinh phí.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, đánh giá năng lực 1 lần/ năm.

Phúc lợi:

Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường.

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.

Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định. Ngoài ra sẽ được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 theo chính sách mới của công ty

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, nhiều cơ hội thử thách và phát

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin