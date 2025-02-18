Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

- Triển khai các hoạt động marketing tại một số điểm bán nhà thuốc của công ty

- Triển khai các hoạt động CSKH, tối ưu hoạt động Marketing trên phần mềm bán hàng tại hệ thống chuỗi nhà thuốc của công ty.

- Đóng góp ý tưởng cho các hoạt động marketing (nếu có)

- Tham gia vào công tác sản xuất các video hỗ trợ công tác truyền thông.

- Hỗ trợ tối ưu vận hành các phiên livestream của kênh online, thương mại điện tử của công ty

- Quản trị website chuỗi nhà thuốc DHT Pharma của công ty

- Hỗ trợ công tác SEO Web.

Thời gian làm việc: 8h - 17h, thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.