Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Hà Nội: Số 10A Quang Trung, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 500 - 700 USD
- Triển khai các hoạt động marketing tại một số điểm bán nhà thuốc của công ty
- Triển khai các hoạt động CSKH, tối ưu hoạt động Marketing trên phần mềm bán hàng tại hệ thống chuỗi nhà thuốc của công ty.
- Đóng góp ý tưởng cho các hoạt động marketing (nếu có)
- Tham gia vào công tác sản xuất các video hỗ trợ công tác truyền thông.
- Hỗ trợ tối ưu vận hành các phiên livestream của kênh online, thương mại điện tử của công ty
- Quản trị website chuỗi nhà thuốc DHT Pharma của công ty
- Hỗ trợ công tác SEO Web.
Thời gian làm việc: 8h - 17h, thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
