Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tiên Phong Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Có năng lực Story Telling là một lợi thế, không marketing bẩn, câu like, giật title,...

Xây dựng Nội dung văn bản (bài viết quảng cáo, kịch bản quay, kịch bản dựng video,...) theo Insight có sẵn, hướng dẫn có sẵn

Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa nội dung.

Xây dựng kế hoạch bài đăng theo tuần, theo các dịp quan trọng, xây dựng content theo tuyến nội dung

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp marketing (ví dụ: làm việc với kinh doanh để thiết kế bài đăng của KD, phát huy tính cá nhân hóa của từng kinh doanh, phối hợp với Xuất nhập khẩu để quay và thu thập tư liệu,...)

Theo dõi và phân tích hiệu quả dựa vào các công cụ công nghệ của công ty (công ty có hệ thống đo lường, thu thập phân tích dữ liệu)

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch.

Làm việc với các nhà thiết kế đồ họa và các nhà cung cấp dịch vụ Outsource để tạo ra nội dung chất lượng cao.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing.

Được hướng dẫn chạy quảng cáo & được giao ngân sách Sử dụng Ngân sách quảng cáo Facebook, GG

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu là một lợi thế. (không có cũng không sao)

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

ƯU TIÊN: CHÚNG TÔI MUỐN TÌM KIẾM NGƯỜI TRẺ SỐNG CHẤT, CHÚNG TÔI MUỐN THẤY NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÔ HẠN CỦA TUỔI TRẺ KHAI THÁC GIÁ TRỊ TIỀM ẨN CỦA CHÚNG TÔI

Có khả năng viết tốt, sáng tạo và thu hút người đọc.

Có kiến thức về Canva, Capcut cơ bản

Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý nội dung (CMS) như WordPress.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực, sống chất đúng tinh thần Work Hard - Play hard

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng yêu cầu số liệu báo cáo, phân tích số liệu và báo cáo.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tiên Phong Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực, thưởng khi vượt định mức công việc, và các cơ chế thưởng cho các job phụ khác.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ, work hard play hard

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trực tiếp với Giám đốc công ty, đề cao phát huy các ý tưởng sáng tạo khác biệt, hiệu quả.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

