Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp:

- Cao Lãnh, Đồng Tháp, Huyện Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và xây dựng thương hiệu bán máy bay phun thuốc
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định nhóm khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ.
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing online và offline, bao gồm: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing, Event Marketing, PR...
Quản lý ngân sách marketing, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Chấp nhận ứng viên mới ra trường ham học hỏi và cầu tiến; ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về thị trường Máy bay phun thuốc; ưu tiên ứng viên biết thiết kế đồ hoạ, chỉnh sửa video.
Nắm vững các kênh marketing online và offline.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online như Google Analytics, Facebook Ads Manager...

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (Từ 8 triệu).
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được đào tạo về kiến thức máy bay nông nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 63 Nguyễn Văn Tạo, KP Bình Cư 1, Phường 4, TP Tân An, T.Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

