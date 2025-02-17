Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới KOL/KOCs làm tiếp thị liên kết cho thương hiệu công ty trên nền tảng Tiktok
- Tham gia hỗ trợ xây dựng các tài liệu đào tạo hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng, các chiến dịch truyền thông phù hợp của cộng đồng Affiliate
- Hỗ trợ mạng lưới KOL/KOCs liên kết tiếp thị lên ý tưởng và kịch bản video bán hàng và cập nhật các thay đổi của nền tảng cũng như hành vi mua sắm của khách hàng trên Tiktok
- Triển khai các hoạt động quay chụp sản phẩm và chỉnh sửa video hiệu ứng cơ bản bằng capcut
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có khả năng edit video cơ bản (Capcut)
- Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, truyền thông...
- Có hiểu biết về kênh Affiliate
- Bắt trend tốt, hiểu biết về các KOL/KOCs/Influencers là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng từ 8.000.000đ-12.000.000đ bao gồm: lương cứng thoả thuận khi phỏng vấn + thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G03, tầng 12, Toà Hồ Gươm Plaza, Mộ Lao, Hà Đông Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

