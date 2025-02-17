Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
- Hà Nội:
- 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới KOL/KOCs làm tiếp thị liên kết cho thương hiệu công ty trên nền tảng Tiktok
- Tham gia hỗ trợ xây dựng các tài liệu đào tạo hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng, các chiến dịch truyền thông phù hợp của cộng đồng Affiliate
- Hỗ trợ mạng lưới KOL/KOCs liên kết tiếp thị lên ý tưởng và kịch bản video bán hàng và cập nhật các thay đổi của nền tảng cũng như hành vi mua sắm của khách hàng trên Tiktok
- Triển khai các hoạt động quay chụp sản phẩm và chỉnh sửa video hiệu ứng cơ bản bằng capcut
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, truyền thông...
- Có hiểu biết về kênh Affiliate
- Bắt trend tốt, hiểu biết về các KOL/KOCs/Influencers là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
