Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới KOL/KOCs làm tiếp thị liên kết cho thương hiệu công ty trên nền tảng Tiktok

- Tham gia hỗ trợ xây dựng các tài liệu đào tạo hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng, các chiến dịch truyền thông phù hợp của cộng đồng Affiliate

- Hỗ trợ mạng lưới KOL/KOCs liên kết tiếp thị lên ý tưởng và kịch bản video bán hàng và cập nhật các thay đổi của nền tảng cũng như hành vi mua sắm của khách hàng trên Tiktok

- Triển khai các hoạt động quay chụp sản phẩm và chỉnh sửa video hiệu ứng cơ bản bằng capcut

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có khả năng edit video cơ bản (Capcut)

- Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, truyền thông...

- Có hiểu biết về kênh Affiliate

- Bắt trend tốt, hiểu biết về các KOL/KOCs/Influencers là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng từ 8.000.000đ-12.000.000đ bao gồm: lương cứng thoả thuận khi phỏng vấn + thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế

