Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA
- Hà Nội: 187 Khu Đô Thị Nam An Khánh, Phường An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Thực hiện các kế hoạch quảng cáo, truyền thông Online/Offline theo yêu cầu BGĐ.
- Triển khai các công việc Marketing trên Website, Facebook, Youtube, diễn đàn, các trang thương mại điện tử và mạng xã hội.
- Viết nội dung quảng cáo và đề xuất ý tưởng hình ảnh, video
- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan để triển khai các buổi hoạt
động truyền thông, Marketing chung cho công ty
- Lên ý tưởng, lập kế hoạch Marketing nhằm phát triển thương hiệu, kích doanh số bán hàng
- Tham gia tổ chức thực hiện các chương trình, quảng cáo, PR, phù hợp với sản phẩm của công ty .
- Triển khai các kênh Marketing khai thác khách hàng: Chương trình khuyến mãi, Dịch vụ khách hàng, Banner, tờ rơi,...
- Cập nhật và phân tích thông tin thị trường về các đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh để đưa ra kế hoạch Marketing hiệu quả nhất
- Quản lý thông tin khách hàng, Email Marketing
- Làm báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu .
- Có kiến thức chuyên môn, am hiểu về Marketing online
- Có kinh nghiệm chăm sóc / phát triển nội dung fan page / website
- Kỹ năng trình bày tốt, có ý tưởng sáng tạo
- Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc
- Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ phép năm
- Nghỉ luân phiên 1 ngày thứ 7 trong tháng
- Hỗ trợ tiền đọc sách nghiệp vụ 2 triệu/ năm
- Hỗ trợ chi phí tập thể dục, thể thao (5.500.000 VNĐ/người/năm)
- Lương tháng 13
- Party cùng team hàng tháng (200.000 VNĐ/tháng/ người)
- Tổ chức sinh nhật: bánh kem + quà tặng
- Nước uống, đồ ăn vặt văn phòng (trà, cà phê, sữa, sữa chua, bánh,...)
- Thưởng lễ tết
- Quà tặng cho nhân viên thâm niên từ 3 năm trở lên (quà trị giá 20 triệu đồng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA
