Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần VinaWater làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần VinaWater
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- C5 Lô 18
- Khu đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên ý tưởng, sản xuất và biên tập video marketing cho các chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hoặc nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.
Đảm bảo video phù hợp với từng kênh (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok...) và thu hút người xem.
Tối ưu hóa video cho SEO để nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên các nền tảng chia sẻ video.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing online, video marketing.
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro, hoặc các phần mềm chỉnh sửa video khác).
Hiểu biết về các công cụ marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO, email marketing và các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics.
Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và có khả năng xây dựng nội dung hấp dẫn trên các nền tảng online.
Chủ động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro, hoặc các phần mềm chỉnh sửa video khác).
Hiểu biết về các công cụ marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO, email marketing và các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics.
Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và có khả năng xây dựng nội dung hấp dẫn trên các nền tảng online.
Chủ động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tại Công ty cổ phần VinaWater Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, có thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo về marketing và các kỹ năng chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty (Bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, Tết).
Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo về marketing và các kỹ năng chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty (Bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, Tết).
Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VinaWater
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI