Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Viễn Bằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT HD Mon city, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm chuyên môn về sản phẩm, bộ tài liệu kiến thức sản phẩm, bệnh lý, hỗ trợ về chuyên môn cho các phòng ban khác

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh

Xây dựng nội dung tờ rơi, catalogue sản phẩm

Viết bài kiến thức bệnh học, sản phẩm trên FB, Zalo, Tiktok, website

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng lộ trình

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành y dược

Kinh nghiệm: 1 năm.

Kỹ năng quản lý công việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm

Trung thực, nhiệt huyết, ham học hỏi

Có kiến thức về Marketing, kỹ năng viết là lợi thế

Có khát khao mong muốn được làm việc được làm việc trong môi trường SÁNG TẠO, TRẺ TRUNG, HOÀN THIỆN BẢN THÂN KHÔNG GIỚI HẠN, luôn được sự hỗ trợ, chia sẻ từ các đồng đội

Mong muốn được làm việc tại công ty có các sản phẩm chất lượng, đem lại hiệu quả cho người bệnh, được nghiên cứu và phát triển bài bản bởi các chuyên gia, khẳng định chất lượng và thương hiệu bền vững trên 10 năm là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Viễn Bằng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về bệnh học

Được ứng dụng công nghệ trong công việc

Trang thiết bị phục vụ cho công việc đầy đủ

Thưởng theo năng lực

Được đóng bảo hiểm theo quy định

Chế độ nghỉ mát và các chính sách phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viễn Bằng

