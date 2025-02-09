Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Viễn Bằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Viễn Bằng
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT HD Mon city, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm chuyên môn về sản phẩm, bộ tài liệu kiến thức sản phẩm, bệnh lý, hỗ trợ về chuyên môn cho các phòng ban khác
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh
Xây dựng nội dung tờ rơi, catalogue sản phẩm
Viết bài kiến thức bệnh học, sản phẩm trên FB, Zalo, Tiktok, website
Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng lộ trình
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành y dược
Kinh nghiệm: 1 năm.
Kỹ năng quản lý công việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm
Trung thực, nhiệt huyết, ham học hỏi
Có kiến thức về Marketing, kỹ năng viết là lợi thế
Có khát khao mong muốn được làm việc được làm việc trong môi trường SÁNG TẠO, TRẺ TRUNG, HOÀN THIỆN BẢN THÂN KHÔNG GIỚI HẠN, luôn được sự hỗ trợ, chia sẻ từ các đồng đội
Mong muốn được làm việc tại công ty có các sản phẩm chất lượng, đem lại hiệu quả cho người bệnh, được nghiên cứu và phát triển bài bản bởi các chuyên gia, khẳng định chất lượng và thương hiệu bền vững trên 10 năm là lợi thế.
Tại Công ty TNHH Viễn Bằng Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về bệnh học
Được ứng dụng công nghệ trong công việc
Trang thiết bị phục vụ cho công việc đầy đủ
Thưởng theo năng lực
Được đóng bảo hiểm theo quy định
Chế độ nghỉ mát và các chính sách phúc lợi khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viễn Bằng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
