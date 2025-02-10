Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Fandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thôn Khuyển Ngọa, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội., Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing, kế hoạch truyền thông cho các sản phẩm, theo định hướng phát triển của Công ty;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Digital marketing: quản trị website, thực hiện tối ưu hóa các hoạt động cho website, Fanpage. Phân tích, đánh giá và lựa chọn từ khóa tìm kiếm để tối ưu hóa các chiến dịch online marketing, quản lý fanpage,...;

- Lên kế hoạch, quay dựng video sản phẩm cho những sản phẩm mới của công ty

- Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing online. Kiểm soát hiệu quả chi phí của tất cả các hoạt động Marketing..;

- Cập nhật và phân tích chiến lược Marketing của đối thủ cạnh tranh để có phương án điều chỉnh kịp thời.

- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự của phòng Marketing để đảm bảo hoàn thành mục tiêu;

- Tổ chức triển khai hoạt động hàng ngày của phòng, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành khối lượng và chất lượng công việc;

- Liên tục rà soát vấn đề và dẫn dắt đội nhóm tìm ra nguyên nhân, giải pháp để cải thiện;

- Báo cáo kết quả hoạt động của phòng marketing hàng tuần, hàng tháng cho Ban Giám đốc;

- Phối hợp với các bộ phận khác;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, từ 24 tuổi trở lên;

- Trình độ/chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, marketing, hoặc các ngành có liên quan;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với công việc trưởng phòng Marketing. Hiểu biết sâu về Digital Marketing;

- Có khả năng giao việc tốt, điều phối và đo lường công việc của các thành viên trong phòng;

- Có kinh nghiệm kinh doanh về mảng thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ sinh, đồ gia dụng ...

- Năng động, thân thiện, cởi mở, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần Fandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 – 25 triệu. Có thưởng doanh số năm sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Hưởng các chế độ theo đúng quy định của nhà nước.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Làm giờ hành chính.

- Nghỉ mát 1 lần trong năm, đầu năm được đi du xuân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Fandi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.