Tuyển Nhân viên Marketing Nissan Phạm Văn Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Nissan Phạm Văn Đồng
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nissan Phạm Văn Đồng

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Nissan Phạm Văn Đồng

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Chăm sóc, quản lý và phát triển Website của Đại lý ô tô Nissan:

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Marketing, Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông,...
Kiến thức về SEO, Marketing,
Hiểu biết về quy trình thiết kế, in ấn, căng treo
Kiến thức cơ bản về xe ô tô
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thiết kế
Kỹ năng sử dụng máy tính, tin học văn phòng
Từ 01 – 03 năm kinh nghiệm làm nhân viên Marketing
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Maketing tại các Hãng ô tô có thương hiệu lớn
Giới tính Nam, Nữ/ Độ tuổi từ 24 - 30
Sức khỏe tốt/ Ngoại hình ưa nhìn

Tại Nissan Phạm Văn Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: LCB 11-13M (trao đổi qua buổi PV) + hoa hồng.
- Lộ trình thăng tiến cụ thể.
- Ăn trưa tại Công ty.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm lương tháng 13.
- Du lịch, team bulding hàng năm.
- Môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nissan Phạm Văn Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nissan Phạm Văn Đồng

Nissan Phạm Văn Đồng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

