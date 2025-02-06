Tuyển Nhân viên Marketing Nissan Phạm Văn Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Chăm sóc, quản lý và phát triển Website của Đại lý ô tô Nissan:

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Marketing, Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông,...

Kiến thức về SEO, Marketing,

Hiểu biết về quy trình thiết kế, in ấn, căng treo

Kiến thức cơ bản về xe ô tô

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng thiết kế

Kỹ năng sử dụng máy tính, tin học văn phòng

Từ 01 – 03 năm kinh nghiệm làm nhân viên Marketing

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Maketing tại các Hãng ô tô có thương hiệu lớn

Giới tính Nam, Nữ/ Độ tuổi từ 24 - 30

Sức khỏe tốt/ Ngoại hình ưa nhìn

Tại Nissan Phạm Văn Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: LCB 11-13M (trao đổi qua buổi PV) + hoa hồng.

- Lộ trình thăng tiến cụ thể.

- Ăn trưa tại Công ty.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm lương tháng 13.

- Du lịch, team bulding hàng năm.

- Môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nissan Phạm Văn Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin