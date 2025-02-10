Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM
- Hà Nội: C05
- 19 Geleximco C, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng & quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
Xây dựng & quản lý website của công ty.
Thực hiện Email Marketing, SMS, Mobile Marketing nhằm tiếp cận khách hàng hiệu quả.
Tìm kiếm & lựa chọn các kênh quảng cáo phù hợp trên các nền tảng số.
Nghiên cứu chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án tối ưu.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành
Biết sử dụng ít nhất một trong các phần mềm thiết kế: AI, Photoshop, Corel,...
Có kinh nghiệm quản lý website & tối ưu SEO trên Google, Yahoo, MSN.
Trung thực, cẩn thận, tận tâm, đạo đức tốt
Thái độ tích cực, chịu khó, chăm chỉ
Khả năng làm việc cẩn thận, đòi hỏi độ chính xác cao
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 – 15 triệu/tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao động: Bảo hiểm XH, Nghỉ lễ Tết, Nghỉ phép...
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
