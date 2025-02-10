Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C05 - 19 Geleximco C, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng & quản lý các trang mạng xã hội của công ty.

Xây dựng & quản lý website của công ty.

Thực hiện Email Marketing, SMS, Mobile Marketing nhằm tiếp cận khách hàng hiệu quả.

Tìm kiếm & lựa chọn các kênh quảng cáo phù hợp trên các nền tảng số.

Nghiên cứu chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án tối ưu.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.

Biết sử dụng ít nhất một trong các phần mềm thiết kế: AI, Photoshop, Corel,...

Có kinh nghiệm quản lý website & tối ưu SEO trên Google, Yahoo, MSN.

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, đạo đức tốt

Thái độ tích cực, chịu khó, chăm chỉ

Khả năng làm việc cẩn thận, đòi hỏi độ chính xác cao

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 – 15 triệu/tháng (theo năng lực).

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao động: Bảo hiểm XH, Nghỉ lễ Tết, Nghỉ phép...

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM

