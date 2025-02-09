Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Tháp Đông, Chung cư Học viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm giải pháp chuyển đổi số, sản phẩm giáo dục,...

Phối hợp với đội ngũ để phát triển và triển khai chiến lược marketing cho các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của công ty.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, xu hướng công nghệ, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng trong lĩnh vực chuyển đổi số để đưa ra các chiến lược phù hợp.

2. Quản lý chiến dịch quảng cáo trực tuyến:

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng số như Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, v.v.

Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch để đạt hiệu quả cao nhất về chi phí, lượt truy cập và chuyển đổi.

3. Quản lý các kênh truyền thông xã hội và phát triển cộng đồng:

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, YouTube, v.v.) để tăng cường sự hiện diện của thương hiệu trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Tăng cường tương tác với cộng đồng, xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng và đối tác.

4. Chăm sóc và phát triển nội dung:

Tạo dựng và phát triển nội dung marketing (bài viết, video, nghiên cứu điển hình, case study) về các giải pháp chuyển đổi số của công ty.

Phối hợp với bộ phận thiết kế để tạo ra các tài liệu marketing hấp dẫn, chuyên nghiệp.

5. Phân tích và báo cáo kết quả chiến dịch:

Đo lường hiệu quả các chiến dịch marketing bằng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.).

Đưa ra các đề xuất tối ưu hóa chiến dịch, điều chỉnh kế hoạch dựa trên dữ liệu thực tế

6. Phối hợp với các bộ phận khác:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như bán hàng, sản phẩm và chăm sóc khách hàng để đảm bảo chiến lược marketing và hoạt động quảng bá được đồng bộ và hiệu quả.

Đảm bảo rằng các chiến dịch marketing phản ánh đúng thông điệp và giá trị của giải pháp chuyển đổi số.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong marketing giải pháp công nghệ, chuyển đổi số hoặc các sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ.

Có kinh nghiệm trong việc triển khai chiến dịch quảng cáo trực tuyến và quản lý các kênh truyền thông xã hội.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết về thị trường chuyển đổi số và công nghệ, cùng các công cụ marketing trực tuyến (SEO, SEM, Social Media, Content Marketing).

Kỹ năng viết tốt, khả năng biên tập và tạo nội dung chuyên nghiệp.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến dịch marketing.

Kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tư duy sáng tạo và khả năng triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

Chủ động, có khả năng làm việc dưới áp lực và đạt được kết quả cao trong công việc.

Đam mê với ngành marketing, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.

Sẵn sàng học hỏi, nâng cao kiến thức về các xu hướng chuyển đổi số mới nhất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả chiến dịch marketing.

Sau 2 tháng thử việc sẽ được cân nhắc lên nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH

Được trang bị toàn bộ thiết bị làm việc

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với đội ngũ CBNV đầy nhiệt huyết. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty, tiệc mặn ngọt,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin