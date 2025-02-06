Tuyển Nhân viên Marketing Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Lên kế hoạch & đàm phán : Lên kế hoạch tổng thể các hoạt động marketing liên quan đến nhãn hàng mình quản lý (Trade, Digital và PR) cũng như ngân sách dự kiến. Đàm phán với nhãn hàng tiền tại trợ cho các hoạt động.

- Đề xuất các ý tưởng và hiện thực hóa các chương trình và kế hoạch nhằm thúc đẩy doanh số của ngành hàng phụ trách

- Tổ chức và điều phối: Các hoạt động Marketing nhãn hàng theo kế hoạch- chịu trách nghiệm phân bổ công việc và phối hợp các bộ phận liên quan

- Phân công cụ thể bộ phận triển khai: triển khai, cập nhật các thông tin kịp thời về giá, CTKM, sản phẩm để các bộ phận liên quan tác vụ kịp thời

- Giám sát và Tối ưu hóa: theo dõi đánh giá & nghiệm thu các hạng mục triển khai cùng các bộ phận liên quan. Chịu trách nghiệm CHÍNH trong việc truyền đạt thông tin kịp thời, xây dựng checklist nghiệm thu và tiến độ.

- Quản lý mối quan hệ với các nhãn hàng: Quản lý & phát triển các mối quan hệ với các đại diện của nhãn hàng (KAM, RSM, MD etc.) tổ chức cuộc họp với BLĐ hàng quý, thiết lập mối quan hệ và thỏa thuận với các ngành hàng phụ trách

- Khác: Tham gia trực tiếp các sự kiện của nghành hàng, tham gia các sự kiện liên quan đến Marketing, Bán lẻ. Đi thực địa đánh giá hiệu quả Trade marketing tại và bên ngoài điểm bán ==> Lập báo cáo theo dõi nhịp đập của ngành hàng, thị trường và đối thủ. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng ý tưởng, sổ tay theo dõi trend.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, có kinh nghiệm làm các vị trí marketing tại các agency hay vị trí tương tự

- Có thái độ cầu tiến và luôn bắt nhịp với xu thế thị trường

- Kỹ năng thuyết trình, tự nghiên cứu và tự học

- Kỹ năng thiết kế là 1 lợi thế

- Tiếng Anh tốt, biết tiếng Trung là 1 lợi thế lớn

- Khả năng tóm tắt và báo cáo công việc

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

VIETTEL CAM KẾT ĐEM LẠI CHO CÁC BẠN:

+ Mức lương từ 10 triệu và các mức thưởng SXKD của đơn vị

+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực.

+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài

+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

+ Khám sức khỏe hàng năm, BHSK miễn phí.

+ Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

