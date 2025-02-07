Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu.
Phát triển nội dung, quản lý fanpage, website và các kênh truyền thông số.
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm.
Phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất giải pháp cải thiện.
Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để tối ưu chiến lược tiếp cận khách hàng.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ngành phân phối.
Kỹ năng sáng tạo nội dung, quản lý mạng xã hội, chạy quảng cáo.
Chủ động, sáng tạo, có tư duy phân tích và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực từ 11-15 triệu/tháng
Thỏa thuận theo năng lực từ 11-15 triệu/tháng
Lương tháng 13, teambuilding, du lịch hàng năm;
PC thâm niên theo Quy định;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Lịch làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6
BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Thưởng hiệu quả kinh doanh. Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping...thưởng lễ đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM
