Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu.

Phát triển nội dung, quản lý fanpage, website và các kênh truyền thông số.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm.

Phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất giải pháp cải thiện.

Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để tối ưu chiến lược tiếp cận khách hàng.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ngành phân phối.

Kỹ năng sáng tạo nội dung, quản lý mạng xã hội, chạy quảng cáo.

Chủ động, sáng tạo, có tư duy phân tích và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực từ 11-15 triệu/tháng

Lương tháng 13, teambuilding, du lịch hàng năm;

PC thâm niên theo Quy định;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Lịch làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Thưởng hiệu quả kinh doanh. Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping...thưởng lễ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEIZKA VIỆT NAM

