Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Shophouse 19 tòa N05, chung cư ecohome 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Marketing Quảng Cáo Facebook năng động và sáng tạo để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Trong vai trò này, bạn sẽ được đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:
Phát triển và triển khai các chiến lược quảng cáo Facebook hiệu quả để tăng cường nhận thức thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.
Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đảm bảo hiệu suất cao nhất và chi phí quảng cáo thấp nhất.
Phân tích dữ liệu và thực hiện các biện pháp cải tiến dựa trên phản hồi từ khách hàng và dữ liệu phân tích.
Theo dõi và báo cáo hiệu suất chiến dịch quảng cáo theo các chỉ số hiệu suất quan trọng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là trên nền tảng Facebook trên 1 năm.
Hiểu biết sâu sắc về cách hoạt động của các công cụ quảng cáo Facebook và khả năng tối ưu hóa hiệu suất.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng đọc hiểu các thông số thống kê.
Sáng tạo, có khả năng đề xuất và thực hiện các chiến lược quảng cáo sáng tạo và hiệu quả.
Tinh thần làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo.
Cơ hội tham gia vào các dự án quảng cáo đa dạng và thú vị.
Lương cạnh tranh và các phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
Nếu bạn là người đam mê về marketing quảng cáo trực tuyến và muốn tham gia vào một môi trường làm việc động lực và năng động, hãy gửi hồ sơ của bạn ngay hôm nay.
Chúng tôi đang chờ đợi được làm việc cùng bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa N05, Golden Time, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

