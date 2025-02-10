Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, toà Comas 6, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thiết kế hình ảnh & video phục vụ các chiến dịch marketing, truyền thông.
- Sản xuất tài liệu Sales Kit, Proposal, Presentation, showcase tối ưu hóa nội dung giúp đội Sales chốt deal dễ dàng hơn.
- Hỗ trợ thiết kế cho sự kiện, campaign, social media, quảng cáo của công ty.
- Ứng dụng AI vào thiết kế, tận dụng công nghệ để tạo ra nội dung nhanh hơn, tốt hơn.
- Phối hợp với đội ngũ Content, Digital, Marcom để đảm bảo thiết kế phù hợp với chiến lược marketing tổng thể.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật công nghiệp hoặc liên quan đến thiết kế, sáng tạo, marketing.
- Có ý tưởng sáng tạo và có phong cách thiết kế riêng. Có tư duy, Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo Truyền thông, In ấn
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing, thiết kế tại các công ty truyền thông, quảng cáo, công nghệ...
- Thành thạo công cụ thiết kế: Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Figma,...
- Hiểu biết về AI design tools: Midjourney, Runway, Canva AI, Adobe Firefly,...
- Biết sử dụng Figma, hoặc các công cụ thiết kế khác là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành Branding, Marketing, Digital, có khả năng tiếng Anh cơ bản để làm việc với tài liệu và chuyển đổi tài liệu
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, giải quyết vấn đề, tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.
- Có phẩm chất cá nhân tốt: trung thực, ham học hỏi, chịu khó và gắn kết lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực – trong khoảng từ 13 triệu đến 15 triệu đồng.
- Thưởng các ngày lễ, tết.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều hoạt động văn hoá, dã ngoại, gắn kết thành viên.
- Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, nghỉ mát hàng năm...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT2&3, KĐT Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

