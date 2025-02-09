Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CYAN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Dương Khuê, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Tìm kiếm, phát triển và mở rộng khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thùng carton và in ấn.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

- Theo dõi, hỗ trợ quá trình sản xuất và giao hàng để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Thu thập và phân tích phản hồi từ khách hàng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

- Hỗ trợ phòng Marketing trong việc xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

- Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng truyền thông (Facebook, Zalo, Google, website công ty, v.v.).

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc liên quan.

2. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các công ty sản xuất.

3. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

4. Hiểu biết về các công cụ Digital Marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads) và khả năng phân tích dữ liệu.

5. Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và khả năng làm việc độc lập.

6. Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CYAN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cứng hấp dẫn, thưởng theo doanh số (KPI) và chính sách phúc lợi cạnh tranh.

2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

3. Được đào tạo và hỗ trợ để phát triển kỹ năng chuyên môn.

4. Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CYAN HÀ NỘI

