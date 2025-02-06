Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 126 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch marketing theo từng giai đoạn (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)
- Tiến hành nghiên cứu thị trường và nắm bắt xu hướng marketing hiện đại và cập nhật cho các kế hoạch marketing của nhà hàng để tiếp cận khách hàng mục tiêu, phát triển quảng bá thương hiệu nhà hàng.
- Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch marketing cho các chiến dịch của nhà hàng.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu marketing (kết quả chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập...) để định hình chiến lược marketing trong tương lai.
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận thực hiện các báo cáo theo yêu cầu cấp trên và Ban Giám đốc.
2. Xây dựng nội dung và duy trì tương tác trên các kênh truyền thông
- Xây dựng nội dung của các bài viết trên các trang mạng xã hội và các trang thông tin của nhà hàng theo ý tưởng và kế hoạch chung đã được xây dựng.
- Duy trì và theo dõi các lượt tương tác giữa nhà hàng và khách hàng trên các trang mạng xã hội và các trang thông tin khác
3. Xây dựng và thiết kế về hình ảnh đối với từng chiến dịch marketing
- Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm POSM theo kế hoạch cho từng chiến dịch.
- Phối hợp làm việc với các bên thiết kế, các bên cung cấp dịch vụ (VD: quay video,...) nhằm hỗ trợ về mặt hình ảnh và xây dựng thương hiệu.
4. Phối hợp với các bộ phận khác trong nhà hàng, các đối tác truyền thông và những người có ảnh hưởng (Kols) để thực hiện các công việc theo kế hoạch
- Phối hợp với các các bộ phận Bếp, bộ phận Phục vụ và các bộ phận khác để thực hiện các hoạt động marketing đã được phân công.
- Thiết lập mạng lưới quan hệ với đối tác truyền thông (Báo chí, KOLs) và các nhà cung cấp (quà tặng, in ấn) để đảm bảo hợp tác các hoạt động của nhà hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Chuyên viên/ Nhân viên Marketing.
- Đã sử dụng máy ảnh là lợi thế
- Ưu tiên khả năng viết content và có ý tưởng sáng tạo. Có tư duy và nắm bắt xu thế, xu hướng marketing hiện đại.
- Hiểu biết về marketing và nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và các công cụ marketing, sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
- Kỹ năng Tiếng Anh tốt.
- Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office.
- Sử dụng tốt phần mềm Photoshop và Illustrators là lợi thế.
- Biết sử dụng các công cụ marketing về google và mạng xã hội (Facebook/ Instagram).
- Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Có sự sáng tạo và tinh thần học hỏi về lĩnh vực hoạt động của nhà hàng.
- Có laptop riêng để tiện theo dõi công việc

Tại Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 9.000.000 - 12.000.000 đồng.
- Các khoản lương Bao gồm Lương cơ bản; Phụ cấp; Thưởng tip, service charge, commission bonus.
- Hỗ trợ ăn trưa.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi.
- Được tham gia chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Chế độ lương thưởng rõ ràng theo năng lực, trách nhiệm và có cơ hội thăng tiến cao.
- Được tham gia các hoạt động bonding team hằng tháng, company trip hằng năm.
Tăng lương định kỳ theo năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice

Hộ kinh doanh ẩm thực Run Rice

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 126 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

