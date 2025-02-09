Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Supharmco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà THIÊN DƯỢC, số 29 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Xây dựng content (Kỹ năng viết nội dung, chỉnh sửa ảnh, video cơ bản), dựa trên kho tư liệu công ty cấp.

- Tư liệu được cập nhật liên tục vì công ty có KOL riêng, sản phẩm độc quyền không chung đụng với công ty khác.

- Set ads, care ads và vít ads dựa trên kế hoạch ngân sách cá nhân.

- 1 tháng có tầm 100 triệu test kiếm bài ngon nên yêu cầu nhân sự biết cách test và chạy ngân sách lớn.

- Báo cáo công việc theo ngày và giờ quy định.

Hỗ trợ:

- Cấp hệ thống nguyên liệu và tài khoản ads tốt nhất thị trường: Via 902, XMDT, Tài khoản, BM nolimit – Backup bằng hệ thống tài khoản invoice Agency.

- Có đội ngũ care page riêng hỗ trợ care page.

- Ngân sách chạy lớn ( không giới hạn)

- Sản phẩm: Hàng Gia Dụng, Mỹ Phẩm, TPCN..... nhân viên tùy chọn sản phẩm ưu thích để chạy.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm chạy Facebook ads tối thiểu 6 tháng.

- Nắm rõ về kỹ năng ads cơ bản.

+ Kỹ năng test ads.

+ Kỹ năng tăng ngân sách, tối ưu giá.

+ Kỹ năng đọc báo cáo, phân tích chỉ số ads.

- Có tinh thần học tập và đoàn kết, không chia rẽ kéo bè phái.

Tại Công ty TNHH Supharmco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc 8tr + thưởng Doanh số (thử việc 2 tháng) nếu tháng đầu tiên chạy đủ KPI giao cho lên chính thức nhận Lương cứng 10tr + Thưởng % Doanh số như nhân viên chính luôn.

- Làm việc trong môi trường toàn siêu nhân ads, Cơ hội tiêu ngân sách lớn (2-6 tỷ/ tháng) Để cải thiện, phát triển kỹ năng.

- Cơ hội thăng tiến cao, chỉ cần lên TOP và có đầy đủ kỹ năng quản lý là sẽ được lên Leader.

- Thu nhập cao (15-30tr/ tháng): Lương cứng 10tr + Thưởng % Doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Supharmco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.