Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Làm content, chạy Facebook (hoặc Tiktok ads) thực chiến, theo dõi, tối ưu data. (có bộ phận sale care page, gọi chốt đơn, chat, tỷ lệ chốt cao)

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22-35 tuổi
-Có kinh nghiệm sâu rộng về QC Y dược, TPCN, ưu tiên ứng viên có thể dẫn dắt, định hướng hoạt động đội nhóm
-Có kinh nghiệm chạy ads ít nhất 12 tháng trên ít nhất 1 nền tảng Facebook hoặc Tiktok, có thể tự triển khai chạy mess + chuyển đổi theo KPI yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr+ lương KPI - không giới hạn, thu nhập từ 10tr upto 25tr. (có thể đàm phán đối với ứng viên có nhiều kinh nghiệm). Cơ chế thăng tiến leader rõ ràng. Ngân sách không giới hạn.

- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến. Có đội Marketing Dược hiểu rõ sản phẩm, hỗ trợ tối đa xây dựng content video... chuẩn theo mong muốn của ads.

- Được rèn luyện chuyên môn, nâng cao năng lực

- Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu

- Làm việc theo giờ hành chính (từ 8h sáng đến 5h chiều) Từ T2- sáng T7.

- Du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 102, phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

