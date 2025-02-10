Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phân tích insight khách hàng và khoanh vùng thị trường theo sản phẩm, kế hoạch kinh doanh.
Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông – marketing chi tiết theo thời gian biểu: ngày/tuần/tháng.
Sử dụng công cụ marketing số (digital marketing): Google Ads, Fbads, Tiktokads…
Tạo dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn: Content, kịch bản.
Sử dụng các công cụ thiết kế ấn phẩm thành thạo: Canva, cupcut
Các kỹ năng cơ bản về quay – chụp nhanh xây dựng tài nguyên.
Đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch và kiểm soát thành phẩm.
Viết bài và xây dựng tuyến bài/tuyến nội dung – tiến trình up bài chuẩn SEO trên các nền tảng.
Thời gian làm việc
Hành chính: 8h 1 ngày/tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.
Đối với các chương trình đặc thù sẽ có giờ làm việc theo kế hoạch triển khai công việc thực tế và chế độ riêng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên nghành Marketing
- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm marketing, content, SEO,..
- Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu khách hàng.
- Thành thạo các kĩ năng tin học và các công cụ marketing, thiết kế
- Có kỹ năng viết bài PR

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10-12tr (vnđ) theo đánh giá từ buổi phỏng vấn và bài kiểm tra chuyên môn.
Thưởng: theo hệ số chung của bộ phận Marketing (từ 0.1-2% tổng doanh số trực tiếp).
Phúc lợi: hưởng chung các phúc lợi theo cơ chế công ty (cụ thể trong hợp đồng lao động). Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và Luật Lao động (BHXH, BHYT, v.v.).
Các quyền lợi khác theo mặt bằng chung doanh nghiệp trên thị trường: Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện, cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành giáo dục, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đào tạo chuyên môn, văn hóa doanh nghiệp và các chương trình đào tạo nâng cấp nhân sự thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

