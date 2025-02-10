Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phân tích insight khách hàng và khoanh vùng thị trường theo sản phẩm, kế hoạch kinh doanh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông – marketing chi tiết theo thời gian biểu: ngày/tuần/tháng.

Sử dụng công cụ marketing số (digital marketing): Google Ads, Fbads, Tiktokads…

Tạo dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn: Content, kịch bản.

Sử dụng các công cụ thiết kế ấn phẩm thành thạo: Canva, cupcut

Các kỹ năng cơ bản về quay – chụp nhanh xây dựng tài nguyên.

Đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch và kiểm soát thành phẩm.

Viết bài và xây dựng tuyến bài/tuyến nội dung – tiến trình up bài chuẩn SEO trên các nền tảng.

Thời gian làm việc

Hành chính: 8h 1 ngày/tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.

Đối với các chương trình đặc thù sẽ có giờ làm việc theo kế hoạch triển khai công việc thực tế và chế độ riêng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên nghành Marketing

- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm marketing, content, SEO,..

- Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu khách hàng.

- Thành thạo các kĩ năng tin học và các công cụ marketing, thiết kế

- Có kỹ năng viết bài PR

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10-12tr (vnđ) theo đánh giá từ buổi phỏng vấn và bài kiểm tra chuyên môn.

Thưởng: theo hệ số chung của bộ phận Marketing (từ 0.1-2% tổng doanh số trực tiếp).

Phúc lợi: hưởng chung các phúc lợi theo cơ chế công ty (cụ thể trong hợp đồng lao động). Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và Luật Lao động (BHXH, BHYT, v.v.).

Các quyền lợi khác theo mặt bằng chung doanh nghiệp trên thị trường: Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện, cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành giáo dục, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đào tạo chuyên môn, văn hóa doanh nghiệp và các chương trình đào tạo nâng cấp nhân sự thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

