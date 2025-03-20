Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 98 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch marketing trên các kênh truyền thông số, quản lý và theo dõi tương tác trên các trang của Website, Facebook, Instagram, Zalo, E Commerce, …

- Phối hợp với Team Account, Planner và Content trong quá trình lên plan, Pitching và follow với khách hàng.

Tham gia cùng team xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch marketing.

Lập kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing

Nghiên cứu các kênh truyền thông

- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Online như: Google, Facebook và các kênh Digital Marketing khác để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm, dịch vụ cho dự án cần triển khai.

- Xây dựng bộ từ khóa và mẫu quảng cáo phục vụ các kênh truyền thông Google Ads, Shopee Ads.

- Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tiếp như tăng Lead hoặc giảm Lead.

- Giám sát tính hiệu quả cũng như chi phí của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Facebook, Google Ads,...).

- Phối hợp với các bộ phận Content, Media, Account để đưa ra các phương án nội dung, hình ảnh và chương trình triển khai hiệu quả cho dự án.

- Đánh giá chất lượng nội dung quảng cáo và truyền thông qua việc tương tác với các phòng: Plan, Account, Content , Team Marketing In House của đối tác.

- Update báo cáo các chỉ số quảng cáo đa kênh, doanh thu từ các nguồn trong file báo cáo để cả team nắm được.

- Theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng, AM và Leader.

- Cập nhật thường xuyên insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh lại và tối ưu chiến lược marketing.

- Báo cáo lên giám đốc marketing về hiệu quả của chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông số.

- Cập nhật, nghiên cứu các kiến thức và kỹ năng mới liên quan đến Digital Marketing.

- Thực hiện các công việc liên quan đến vận hành dịch vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng:

Biết sử dụng và ứng dụng các công cụ Martech vào vận hành:

Sử dụng thành thạo các công cụ quảng cáo Facebook, Google,...và đo lường như Google Analytics, Google Tag Manager.

Sử dụng tốt các ứng dụng Chatbot hỗ trợ Team Sale

Sử dụng và lên thiết kế cơ bản cho Landing Page

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Khả năng kết nối và tuy duy vận hành dự án.

Khả năng giao tiếp rành mạch, rõ ràng để hiểu được yêu cầu của khách hàng & team.

Khả năng làm việc nhóm & cá nhân tốt.

Kỹ năng tổ chức công việc tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kiến thức:

Kiến thức tổng quan về Content marketing/ Digital Marketing/ Marketing.

Nắm rõ quy trình xây dựng kế hoạch nội dung đa kênh.

Đọc và hiểu các chỉ số quảng cáo các kênh như Facebook, Google, Tiktok.

Am hiểu về các nền tảng, cách thức hoạt động của Digital Marketing & các kênh.

- Thái độ:

Tinh thần chủ động trong công việc.

Đam mê và mong muốn phát triển lâu dài với nghề.

Ham học hỏi, ý thức nâng cao kiến thức và kinh nghiệm.

Tinh thần làm việc tập trung, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ (Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ)

- Thưởng theo dự án.

- Thưởng theo năng lực và tiến độ chất lượng công việc được giao.

- Phụ cấp ăn trưa.

- Sinh hoạt tháng, quý, năm: teambuilding, du lịch theo lịch đã ấn định sẵn của công ty.

- Học thêm về các kỹ năng Marketing, được đào tạo từ Facebook Marketing, Google Ads, Shopee.

- Được đào tạo bài bản về triển khai đo lường tối ưu đa kênh và học thêm các kiến thức SEO, Landing Page, Chatbot, Shopee

- Được định hướng phát triển công việc ngành Marketing trong tương lai.

- Tham gia các khóa học từ AZS Academy miễn phí kèm đào tạo chuyên môn hàng tuần từ AZS Agency.

- Đóng BHXH theo Quy định.

- Lương tháng thứ 13.

* Thời gian làm việc: 08h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin