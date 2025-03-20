Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dược Phẩm Hợp Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà OV14.20 đường XP4 KĐT Xuân Phương, Viglacera, Phương Xuân Phương, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

1. Công tác quản lý:

• Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm chung trước công ty về mọi hoạt động của Phòng Marketing một cách hiệu quả (Hoạt động PR - truyền thông, sự kiện, PR quảng cáo, SEO, Marketing online...)

• Xây dựng cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

• Xây dựng các quy trình làm việc, KPI công việc của phòng

• Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và trực tiếp đào tạo : kĩ năng, chuyên môn cho nhân sự của phòng.

2. Công tác xây dựng kế hoạch:

• Tham vấn cho Giám đốc chiến lược phát triển sản phẩm, tiếp thị để phát triển thị trường, phát triển khách hàng, chiến lược kinh doanh các mặt hàng của công ty.

• Trực tiếp nghiên cứu thị trường và tham gia xây dựng các chiến lược kinh doanh, tiếp thị,[protected info] tháng/quý/năm

• Tham gia xây dựng các chính sách bán hàng, chính sách marketing, chăm sóc khách hàng, hậu mại... tổng thể và chi tiết.

• Làm việc với quản lý các bộ phận khác để cùng thống nhất kế hoạch thực hiện phù hợp, điều phối hoạt động phòng để các hoạt động kinh doanh nói chung và Marketing nói riêng được diễn ra thuận lợi.

3. Công tác Marketing:

• Theo dõi xu thế thị trường để tư vấn cho Giám Đốc điều hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp.

• Trực tiếp tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing tổng thể. Cam kết KPIs cho phòng Marketing.

• Phân bổ và hỗ trợ các bạn quản lý xây dựng kế hoạch, ngân sách chi tiết cho từng hạng mục trong kế hoạch tổng thể, tham gia điều phối ngân sách cho từng giai đoạn trong kế hoạch.

• Điều phối công việc với các phòng ban để công việc được thuận lợi và có kết quả tốt nhất.

• Phân tích, tư vấn và đưa ra những cảnh báo rủi ro khi thực hiện kế hoạch Marketing, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục để xử lý rủi ro (nếu có).

• Giám sát và báo cáo các hoạt động trong bộ phận Marketing với Giám Đốc.

• Tham gia quản trị thương hiệu Công ty, phát triển và định vị thương hiệu Công ty, nhãn hàng

• Chịu trách nhiệm phát hiện, dự báo và xử lý các khủng hoảng truyền thông với các nhãn hàng và các thương hiệu khác của Công ty

• Chịu trách nhiệm về cam kết doanh thu, tỉ lệ chi phí quảng cáo trên doanh thu, chi phí do marketing đóng góp vào tổng chi phí của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành trở lên.

- Kinh nghiệm: 2 năm vị trí tương đương Ngành dược

- Khả năng lập kế hoạch, triển khai và hoàn thành công việc;

- Có khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, có kỹ năng quản lý tốt, có trách nhiệm cao với công việc

- Có khả năng phân tích tâm lý, khách hàng, xây dựng quy trình bán hàng ; có khả năng đào tạo và huấn luyện; có khả năng quản lý.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Chủ động, trung thực, nhiệt tình, năng động.

- Nhanh nhẹn, tư duy mạch lạc, sáng tạo.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập/ làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi

• Lương cứng 20-30 triệu + Thưởng KPI.... (thỏa thuận theo năng lực)

• Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp, được tạo điều kiện gắn bó lâu dài cùng Công ty.

• Đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật Lao động và Nội quy, Quy chế của công ty.

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

• Du lịch, nghỉ mát hằng năm.

• Thưởng Lễ, Tết, thưởng kinh doanh, ngày phép hàng năm

• Bảo hiểm xã hội, Du lịch hàng năm, Team building, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển

