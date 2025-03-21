Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 24, Ngõ 133 Thái Hà, P. Trung Liệt
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Review laptop công ty trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok,.…
- Lên content lên ý tưởng để quay
- Xử lý các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc và yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tự tin nói lưu loát trước ống kính, xuất hiện trên kênh youtube, tiktok của shop
- Đứng trước ống kính review sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng
- Sản phẩm của shop là laptop
- Ngoại hình ưa nhìn,xinh xắn, giọng nói rõ ràng dễ nghe nkinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Part time: 5-10 triệu/1 tháng làm tốt có tăng lương,
- Lương full time: 10-15tr/1 tháng làm tốt có tăng lương
- Làm việc cùng đội nhóm năng động, nhiệt huyết với công việc
- Tháng nghỉ 4 buổi
- Được ăn uống cùng Team và thưởng những ngày Lễ trong năm, và du lịch mỗi năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
