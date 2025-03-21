Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 24, Ngõ 133 Thái Hà, P. Trung Liệt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Review laptop công ty trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok,.…
- Lên content lên ý tưởng để quay
- Xử lý các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc và yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin nói lưu loát trước ống kính, xuất hiện trên kênh youtube, tiktok của shop
- Đứng trước ống kính review sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng
- Sản phẩm của shop là laptop
- Ngoại hình ưa nhìn,xinh xắn, giọng nói rõ ràng dễ nghe nkinh nghiệm
Có máy tính cá nhân
- Tuổi từ 18-24 tuổi
- Tự lên content lên ý tưởng để quay

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Part time: 5-10 triệu/1 tháng làm tốt có tăng lương,
- Lương full time: 10-15tr/1 tháng làm tốt có tăng lương
- Làm việc cùng đội nhóm năng động, nhiệt huyết với công việc
- Tháng nghỉ 4 buổi
- Được ăn uống cùng Team và thưởng những ngày Lễ trong năm, và du lịch mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game

Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 24 ngõ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

