Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 24, Ngõ 133 Thái Hà, P. Trung Liệt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Review laptop công ty trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok,.…

- Lên content lên ý tưởng để quay

- Xử lý các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc và yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin nói lưu loát trước ống kính, xuất hiện trên kênh youtube, tiktok của shop

- Đứng trước ống kính review sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng

- Sản phẩm của shop là laptop

- Ngoại hình ưa nhìn,xinh xắn, giọng nói rõ ràng dễ nghe nkinh nghiệm

Có máy tính cá nhân

- Tuổi từ 18-24 tuổi

- Tự lên content lên ý tưởng để quay

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Part time: 5-10 triệu/1 tháng làm tốt có tăng lương,

- Lương full time: 10-15tr/1 tháng làm tốt có tăng lương

- Làm việc cùng đội nhóm năng động, nhiệt huyết với công việc

- Tháng nghỉ 4 buổi

- Được ăn uống cùng Team và thưởng những ngày Lễ trong năm, và du lịch mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Laptop Game

